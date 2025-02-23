Un viejo buque se convertirá en el arrecife artificial más grande del mundo en costas de Florida

Video Dueños del barco que tiró el puente en Baltimore usan ‘Ley Titanic’ para no pagar una fortuna

El histórico y envejecido trasatlántico que un condado de Florida planea convertir en el arrecife artificial más grande del mundo partió la semana pasada de la costa del río Delaware en el sur de Filadelfia, marcando el segmento inicial de su última travesía.

El SS United States, un buque de 1,000 pies que rompió el récord de velocidad transatlántica en su viaje inaugural en 1952, está siendo remolcado a Mobile, Alabama, para el trabajo de preparación planificado antes de que las autoridades finalmente lo hundan en la costa del golfo de Florida.

La medida se produce unos cuatro meses después de que la entidad conservacionista que supervisa el barco y su propietario resolvieran una disputa de años por el alquiler del buque. Los funcionarios inicialmente planearon mover la embarcación en noviembre pasado, pero el plan se retrasó debido a las preocupaciones de la Guardia Costera de que el barco no era lo suficientemente estable para hacer el viaje.

Las autoridades del condado de Okaloosa, en el norte de la costa del golfo de Florida, esperan que se convierta en un lugar destacado entre los más de 500 arrecifes artificiales del condado y en una atracción de buceo emblemática que podría generar millones de dólares anuales en gastos de turismo local para tiendas de buceo, barcos de pesca alquilados y hoteles.

El SS United States es remolcado por el río Delaware entre Pensilvania y Nueva Jersey, desde Filadelfia, el miércoles 19 de febrero de 2025. Imagen Matt Rourke/AP



Las autoridades han dicho que el acuerdo para comprar el barco podría costar eventualmente más de $10 millones. Se espera que el largo proceso de limpieza, transporte y hundimiento del buque tome al menos un año y medio.

El SS United States fue considerado alguna vez un triunfo de la ingeniería naviera estadounidense, ya que también era un buque militar que podía transportar a miles de tropas. Su viaje inaugural rompió el récord de velocidad transatlántica en ambas direcciones cuando alcanzó una velocidad promedio de 36 nudos, o poco más de 41 millas por hora, informó la agencia AP a bordo del barco.

El barco cruzó el océano Atlántico en tres días, 10 horas y 40 minutos, superando en 10 horas el tiempo del RMS Queen Mary. Hasta el día de hoy, el SS United States ostenta el récord de velocidad de una embarcación transatlántica.

“El barco simbolizará por siempre la fuerza, la innovación y la resiliencia de nuestra nación”, dijo Susan Gibbs, presidenta de la organización SS United States Conservancy y nieta del arquitecto naval que diseñó el buque. “Le deseamos ‘buenos vientos y mares favorables’ en su histórico viaje a su nuevo hogar”.

El SS United States se convirtió en un barco de reserva en 1969 y luego pasó a manos de varios propietarios privados que esperaban remodelarlo. Pero finalmente se dieron cuenta de que sus planes eran demasiado costosos, por lo que el barco quedó abandonado durante años en la costa del río Delaware en el sur de Filadelfia.

