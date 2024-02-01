Riesgo de infección ocular: la FDA pide no comprar estas tres marcas imitadoras de gotas oftálmicas

Video Estas gotas para los ojos están contaminadas con bacterias y hongos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) difundió este miércoles una nota de advertencia a los consumidores para que no compren o usen gotas para los ojos South Moon, Rebright o FivFivGo "debido al riesgo potencial de infección ocular".

La agencia afirma que se trata de "productos imitadores que los consumidores pueden confundir fácilmente con otras gotas para los ojos de la marca Lumify de Bausch + Lomb, un producto de venta libre aprobado para aliviar el enrojecimiento.

PUBLICIDAD

"Las gotas para los ojos South Moon, Rebright y FivFivGo son medicamentos no aprobados y no deberían estar disponibles para la venta en los Estados Unidos", dice el boletín.

Lo peligrosos de estas gotas, según la FDA, es que se promocionan como un medicamento para tratar afecciones oculares como el glaucoma, casos que deben tratarse "con medicamentos recetados o cirugía".

"Los pacientes que tengan signos o síntomas de una infección ocular deben hablar con su proveedor de atención médica o buscar atención médica de inmediato. La FDA recomienda a los consumidores desechar adecuadamente estos productos", dice la nota informativa.

El análisis de las gotas oftálmicas cuestionadas por la FDA

La agencia analizó muestras de las gotas oftálmicas South Moon y Rebright, compradas en línea.

Las gotas para los ojos South Moon "estaban contaminadas con Burkholderia cepacia complex, un grupo de bacterias que podrían provocar una infección resistente a los antibióticos". Aunque las pruebas de Rebright fueron negativas para la contaminación, la FDA recomienda a los consumidores que no utilicen este producto.

Las pruebas de las gotas Rebright y South Moon también encontraron que estos productos imitadores "carecían de tartrato de brimonidina, el ingrediente activo en Lumify". La FDA no pudo obtener muestras de FivFivGo.

El origen de estos productos aún no está claro, y la FDA continúa investigando. South Moon está etiquetada como fabricada por Shantou Cross-border Premium Products E-Commerce Co. Ltd. en China.

PUBLICIDAD

La FDA no ha recibido informes de eventos adversos que mencionen específicamente los productos South Moon, Rebright o FivFivGo. Sin embargo, la agencia ha recibido informes relacionados con posiblemente falsos Lumify, incluyendo preocupaciones sobre la calidad del producto, irritación ocular, dolor e infección.