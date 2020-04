El poderoso testimonio de una mujer con cáncer que ahora se enfrenta al coronavirus

“Y ese pulmón está tan comprometido que una etapa avanzada de coronavirus me va a causar un paro”, advierte Méndez, una puertorriqueña de 48 años que se aferra a la vida para seguir al lado de sus cuatro hijos de entre 20 y 24 años (todos universitarios) y su esposo. Pero subraya que no le teme a la muerte.

No es la primera vez que tocan el tema. Una planificación de sus últimos días se conversó desde que un tumor canceroso del tamaño de una toronja que le encontraron en el útero en 2017, se volvió una metástasis que propagó el cáncer a un pulmón, la columna vertebral y otras partes de su cuerpo.

Lo que pasaría debido al coronavirus, que ya cobró la vida de más de 4,000 estadounidenses y de más de 44,000 personas en todo el mundo, se agregó a ese documento que preparó Méndez. “En caso de un contagio tendría que ir al hospital. Lo ideal sería llevar la cuarentena en mi casa, no quiero morir sola en un hospital”, menciona ella.

“Esto va más allá del testamento”

En el caso de los pacientes con covid-19, sin embargo, se reducen las opciones sobre cómo pasar los días finales: si su salud empeora son llevados a un hospital y si mueren sus familiares no los vuelven a ver, si acaso a través de una videollamada. Y las autoridades solo entregan las cenizas a los deudos.

Si no se pudo elaborar ese documento ni llevarlo consigo a un centro médico, ella aconseja hacer un video con un celular en el cual la persona exprese qué quiere y qué se debe hacer si hay que tomar decisiones difíciles. Además, aconseja elegir un representante que haga respetar esos deseos.

“Los latinos, más que otras culturas, son reacios a hablar sobre la muerte. No lo ven como un proceso de la vida, sino como algo a lo que le temen”, explica Méndez.

“Lo primero que hay que entender es que la muerte le pasa a todo mundo y que por esa razón tenemos que estar preparados y planificar, como se hace con una fiesta o con un parto. Si deseo que me resuciten o no, cuán enfermo debo estar para que me quiten el respirador, si quiero morir en un hospital o en la casa”, detalla.