Carolina del Norte en aviso de tormenta tropical y marejada ciclónica por el poderoso huracán Erin

Erin obligó a los turistas a acortar sus vacaciones en los Outer Banks de Carolina del Norte, luego de que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) emitiera este lunes un aviso de tormenta tropical y marejada ciclónica para gran parte de la zona.

Se espera que las condiciones de tormenta tropical se presenten dentro de 48 horas, dijo el CNH en su reporte de las 5:00 pm hora del Este.

Un aviso de marejada ciclónica significa que existe la posibilidad de inundaciones que amenazan la vida por la subida del agua que se desplaza tierra adentro desde la costa, explica el reporte.

El organismo emitió alertas de evacuaciones en un par de islas de barrera a lo largo de la costa de Carolina del Sur, ya que advirtieron que la tormenta podría provocar peligrosas corrientes de resaca e inundar las carreteras con olas de 15 pies.

Erin tiene una categoría 4 de 5 en la escala Saffir-Simpson. Es probable que siga siendo un peligroso huracán mayor hasta mediados de esta semana.

Los meteorólogos confían en que gire hacia el norte y se aleje del Este de EEUU, pero aún se espera que azote con olas salvajes y vientos a lo largo de las zonas costeras de Carolina del Sur.

