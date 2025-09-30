Cómo te afectará la decisión del gobierno de Trump de eliminar progresivamente los cheques de papel

Video El Seguro Social cambia su forma de pago: adiós a los cheques impresos

El gobierno de Estados Unidos comenzó a eliminar este marte gradualmente los cheques en papel para la mayoría de los programas de pagos.

El cambio, que se inició a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo, afectará a los beneficiarios de la Seguridad Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario y los reembolsos de impuestos.

PUBLICIDAD

La administración argumenta que el cambio de todos los pagos y cobros a métodos electrónicos está diseñado para proteger a los contribuyentes del fraude y los cheques robados, acelerar el procesamiento y reducir los costos.

Pero los defensores temen que el cambio perjudique a los estadounidenses marginados que carecen de acceso a los servicios digitales y pueden incluso no saber que esta eliminación gradual está llegando.

"Muchos solicitantes se desplazan y no siempre reciben su correo", dijo a AP Jennifer Burdick, abogada supervisora de división en la Unidad de SSI de Community Legal Services en Filadelfia. "Y la gente a la que represento y que recibe cheques en papel se enteró mayoritariamente por mí de esta transición".

Aproximadamente el 10% de los clientes de Burdick reciben cheques en papel. Le preocupa que a los nuevos beneficiarios que necesiten un cheque en papel para abrir una cuenta corriente en un banco les resulte difícil o incluso casi imposible conseguirlo después de la eliminación progresiva.

Cerca de 400,000 beneficiarios de la Seguridad Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario reciben sus prestaciones mediante cheques en papel.

Esto supone menos del 1% de los 70.6 millones de jubilados, discapacitados y niños que reciben prestaciones de la Seguridad Social.

En lugar de cheques en papel, recibirán un depósito directo o una tarjeta Direct Express, destinada a personas sin cuenta bancaria. Sin embargo, la Administración de la Seguridad Social (SSA) dice que seguirá emitiendo cheques en papel si no hay otras opciones disponibles.

PUBLICIDAD

"Cuando un beneficiario no disponga de otros medios para recibir el pago, seguiremos emitiendo cheques en papel", afirma la SSA.

Preocupación por pagos y cheques para población vulnerable

Kathleen Romig, directora de Seguridad Social y política de discapacidad del Center on Budget and Policy Priorities, señala que las personas más afectadas por este cambio tienden a ser las más vulnerables, "a menudo sin cuenta bancaria o sin vivienda, y carentes de las herramientas y habilidades que necesitan para acceder a los servicios digitales".

Hay razones por las que aún no han hecho el cambio: las crisis de salud mental de algunas personas les hacen desconfiar de las instituciones financieras, y otras simplemente no tienen suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria.

"Esta es una población que no puede permitirse perder un pago, por lo que es muy importante que la administración Trump gestione la transición sin interrumpir sus beneficios", dijo Romig.

Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo de defensa de la preservación de las prestaciones de la Seguridad Social, califica de innecesaria la eliminación progresiva de los cheques en papel.

"Si no se maneja bien, será devastador" para las personas que no son conscientes del cambio y tienen ingresos limitados, dijo Altman. "Creo que cualquiera debería poder recibir un cheque en papel. Y aunque menos del 1% reciba un cheque, sigue siendo mucha gente".

Vea también: