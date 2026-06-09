Medicare El fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social se enfrenta a un déficit de financiación un año antes de lo previsto El fondo fiduciario del seguro hospitalario de Medicare no podrá pagar las prestaciones completas en 2033, tal y como se estimó el año pasado. El aumento de los costos de la atención médica y del gasto público han contribuido a estas fechas previstas de agotamiento. Los programas seguirán pagando prestaciones después de esas fechas, pero en cantidades reducidas

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Un informe anual publicado el martes indica que se espera que el fondo fiduciario de jubilación del Seguro Social se enfrente a un déficit de financiación en 2032, un año antes de lo que indicaban las proyecciones del año pasado, mientras que el fondo fiduciario del seguro hospitalario de Medicare no podrá pagar las prestaciones completas en 2033, lo que no supone ningún cambio respecto a la estimación del año pasado.

El aumento de los costos de la atención médica y el gasto público han contribuido a que la fecha prevista para el agotamiento del fondo sea dentro de menos de 10 años.

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El desafío que se avecina para los programas es un déficit de financiación parcial, no un colapso. Incluso después del agotamiento del fondo fiduciario, el sistema seguirá pagando prestaciones, aunque en cantidades reducidas.

El año pasado, la fecha de agotamiento del fondo fiduciario del seguro hospitalario de Medicare se adelantó a 2033 desde 2036, según el informe de los administradores de los programas.

Mientras tanto, los fondos fiduciarios combinados del Seguro Social —que cubren a los beneficiarios por vejez e incapacidad— no podrán pagar las prestaciones completas a partir de 2034, sin cambios respecto al informe de 2025. A partir de entonces, los ingresos cubrirían alrededor del 83 % de las prestaciones previstas.

El comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, dijo que la administración Trump está "comprometida con proteger y fortalecer el Seguro Social" y "eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso, y garantizar la integridad del programa".

Los fideicomisarios, entre los que se encuentran el secretario del Tesoro, el secretario de Trabajo, el secretario de Salud y Servicios Humanos y el comisionado del Seguro Social, afirman que los últimos hallazgos muestran la urgencia de los cambios necesarios en los programas, que se han enfrentado a proyecciones financieras desastrosas durante décadas. Pero realizar cambios en los programas ha sido durante mucho tiempo políticamente impopular, y los legisladores han pospuesto repetidamente los problemas financieros del Seguro Social y Medicare para la próxima generación.

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La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, dijo en un comunicado que las últimas cifras "deberían ser una llamada de atención. El Congreso debe actuar".

"Los estadounidenses han trabajado duro y han cotizado al Seguro Social toda su vida, y merecen poder contar con él cuando se jubilen", dijo. "Ninguna familia debería sufrir recortes en lo que se ha ganado en el Seguro Social".

Alrededor de 70.1 millones de personas están inscritas en Medicare, el seguro médico del gobierno federal que cubre a las personas de 65 años o más, así como a las personas con discapacidades o enfermedades graves.