Una estafa de $3,000 millones con sondas urinarias impacta a Medicare

Video Más de 460,000 niños se quedan sin Medicaid en Florida: estas son las opciones para obtener cobertura

Funcionarios del gobierno federal buscan implementar una reforma en el sistema de pagos de Medicare a los proveedores de atención médica, tras una presunta trama de $3,000 millones para defraudar al programa, informó The Washington Post.

Según el reporte de este diario, alrededor de una docena de empresas presentaron durante más de un año facturas a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) por decenas de millones de sondas urinarias, utilizando la información personal de los médicos y beneficiarios de Medicare, en la que sería una de las mayores estafas de este tipo en su historia.

PUBLICIDAD

Las empresas habrían obtenido los datos privados de esas personas y los utilizaron para facturar al programa de salud sondas urinarias que ellas nunca quisieron ni recibieron.

Funcionarios de Medicare confirmaron esta semana que 11 empresas eran colectivamente responsables de 3,160 millones de dólares en facturas cuestionables por catéteres urinarios, emitidas entre enero de 2023 y marzo de 2024, y que habían conseguido bloquear los pagos a esas empresas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Organizaciones de Atención Responsable (ACO, por sus siglas en inglés), dijeron que habían identificado a las 12 empresas involucradas en un supuesto fraude que podría remontarse a finales de 2022 o antes.

Los proveedores de atención médica pidieron al gobierno que tomara medidas drásticas contra esas empresas, ya que la supuesta trama hacía que pareciera que los médicos estaban ordenando cantidades masivas de sondas innecesarias, y por tanto, distorsionando la fórmula del gobierno para reembolsar a los proveedores.

Las organizaciones de atención responsable son grupos de hospitales y médicos que reciben incentivos federales para brindar atención médica de calidad a bajo costo. Varias de estas organizaciones dijeron que podrían perder más de 1 millón de dólares cada una en pagos de Medicare si no se resuelve el problema de las facturas fraudulentas.

Por su parte, los pacientes involucrados dijeron estar confundidos y nerviosos por el hecho de que los estafadores conozcan su información personal.

PUBLICIDAD

"Nunca hemos visto algo así" en tamaño y alcance, dijo a The Washington Post Clif Gaus, director ejecutivo de la ACO, que ayudó a descubrir y destacar el fraude a principios de este año.

El diario, que ha estado siguiendo el tema, publicó en febrero que el FBI y otras agencias habían abierto una investigación sobre la presunta red de fraude, pero por el momento no está claro si se han presentado cargos penales ni se ha informado cómo los estafadores lograron hacerse con la información privada de pacientes y proveedores. Recientemente, los CMS publicaron una regla y dijeron que había una investigación en curso y que "hemos tomado medidas iniciales en respuesta".

"Hemos remitido casos a las autoridades, hemos recuperado pagos indebidos de Medicare y hemos desvinculado a ciertos proveedores del programa Medicare", añadió la agencia.

Medicare es un objetivo frecuente y tentador para los estafadores, por lo que los líderes de los CMS han pedido al Congreso que les otorguen más recursos para prevenir nuevas estafas.

Mira también: