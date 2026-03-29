Organizaciones Terroristas EEUU buscaría designar a bandas de Brasil como organizaciones terroristas Así como ocurrió con grupos delictivos en México, Colombia y Venezuela, el presidente Donald Trump estaría buscando designar a grupos delincuenciales que operan en Brasil como organizaciones terroristas.

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El president e Donald Trump estaría evaluando el siguiente paso en la retórica contra América Latina. Ahora, funcionarios de Estados Unidos y Brasil comentaron al diario The New York Times que el mandatario estaría en busca de designar como organizaciones terroristas a grupos del crimen organizado en Brasil, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y brasileños familiarizados con el tema.

La medida formaría parte de una estrategia más amplia de seguridad regional impulsada por Washington, pero también de presiones políticas.

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De acuerdo con el medio, una designación impulsaría a uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quien está en busca de la Presidencia de Brasil.

En octubre de este año, competirá contra el presidente brasileño, el político de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el derechista ha acusado de ser “blando” con la delincuencia.

Funcionarios consultados indicaron que la Casa Blanca analiza mecanismos legales para incluir a estos grupos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que permitiría ampliar sanciones económicas y operativas en su contra.

La propuesta ha estado en la mesa del Departamento de Estado en las últimas semanas, despertando preocupación entre los funcionarios brasileños porque esta decisión podría inclinar la balanza a favor de Bolsonaro.

¿Qué grupos serían designados?

Entre las organizaciones que podrían ser clasificadas están el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, considerados los dos grupos criminales más poderosos de Brasil y con redes que se extienden por América Latina.

Ambas organizaciones están vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero y violencia armada, y han sido identificadas como actores clave en el crimen organizado regional.

La posible designación marcaría un cambio significativo en la política estadounidense, al equiparar a estas bandas con organizaciones terroristas internacionales, tal como Estados Unidos lo ha hecho con organizaciones criminales que operan en México, Colombia y Venezuela.

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Desde su regreso al poder ha impulsado una política más agresiva contra el crimen organizado en el hemisferio.

La estrategia trumpista con América Latina

Washington ya ha designado o considerado designar como terroristas a varios grupos latinoamericanos, incluyendo cárteles mexicanos y pandillas transnacionales como Tren de Aragua.

Ha incluido en estas listas a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha, ampliando el concepto tradicional de terrorismo para abarcar estructuras del narcotráfico.

Sin embargo, los analistas creen que esta política intenta justificar medidas más amplias, como sanciones financieras, cooperación militar e incluso acciones directas en otros países. Esto plantea preocupaciones sobre las implicaciones legales, la soberanía y el riesgo de aumentar la militarización en la lucha contra el crimen organizado.