EEUU muestra una de sus armas más poderosas cerca de China en medio de tensiones en el Pacífico

“Esto envía un mensaje, intencionado o no: podemos estacionar 100 ojivas nucleares en tu puerta y no lo sabrás ni podrás hacer mucho al respecto. Y lo contrario no es cierto y no lo será durante un buen tiempo”, dijo a la CNN Thomas Shugart, antiguo capitán de submarino de la Marina estadounidense y ahora analista del Center for a New American Security.