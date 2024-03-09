¿Volverán los Oscar a premiar éxitos de taquilla?

La entrega de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, a partir de las 7:00 pm EDT. La expectativa está puesta, como casi todos los años, en cuál será la mejor película del año.

Después de una avalancha de premios Emmy, Globos de Oro y otros... llega la entrega de los Premios de la Academia en su 96 edición. 'Oppenheimer', llega como la gran promesa, con 13 nominaciones a los premios de la Academia. Pero también ' Barbie', 'Killers of the Flower Moon' y 'Poor Things' están en la lista.

PUBLICIDAD

Tras años de favorecer películas más 'independientes' como 'La forma del agua' y 'Nomadland', la clara favorita de este año 'Oppenheimer', vuelve a ser una película éxito de taquilla. Hay que remontarse a 'Argo' (2012) de Ben Affleck para encontrar una ganadora del Oscar a mejor película que haya recaudado más de 100 millones de dólares a nivel nacional.

El programa será transmitido por ABC, pero estará disponible en diferentes plataformas de streaming y cable. El anfitrión será otra vez el presentador Jimmy Kimmel, conductor de la ceremonia por cuarta vez.

¿Cuáles son las nominaciones a Mejor Película en los Oscar 2024?

Los 10 filmes nominados para la estatuilla del Oscar a Mejor Película son: ' Ficción Americana'; 'Anatomía de una caída'; 'Barbie'; 'Los que se quedan'; 'Asesinos de la Luna'; 'Maestro'; 'Oppenheimer'; 'Vidas pasadas'; 'Pobres criaturas'; y 'La Zona de Interés'. (Títulos en inglés: 'American Fiction'; 'Anatomy of a Fall'; 'Barbie'; 'The Holdovers'; 'Killers of the Flower Moon'; 'Maestro'; 'Oppenheimer'; 'Past Lives'; 'Poor Things'; y 'The Zone of Interest'.)

Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, llega como la favorita y Nolan, llega como el favorito al Oscar a Mejor Director.

¿Quiénes ganarán el Oscar 2024 a Mejor Actriz y a Mejor Actor?

La categoría de mejor actriz podría ser una disputa entre Lily Gladstone (Los asesinos de la luna) y Emma Stone (Pobres criaturas). Si Gladstone ganara, sería la primera nativa americana en ganar un Oscar.

PUBLICIDAD

El premio al mejor actor también podría ser una competencia reñida entre y Cillian Murphy (Oppenheimer) y Paul Giamatti (Los que se quedan). Ambos serían ganadores por primera vez.

La coprotagonista de Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, es la favorita para ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto, mientras que Robert Downey Jr. (Oppenheimer) es uno de los nombres que más suenan para el premio al mejor actor de reparto. Ryan Gosling (Barbie) podría ser el competidor más reñido de Downey Jr.

¿Qué ha pasado con las nominaciones a los Oscar de Barbie?

' Barbie' ha sido el mayor éxito de taquilla de 2023 y tiene ocho nominaciones, pero ninguna otra película ha tenido tantas polémicas por sus nominaciones (y las no nominaciones) a los Oscar.

Greta Gerwig no fue nominada a mejor dirección y Margot Robbie tampoco fue nominada a la categoría del Oscar a Mejor Actriz. En esas omisiones, algunos han visto reflejos de la misoginia parodiada en la propia película 'Barbie', mientras que otros consideran que es parte de la dura recepción que históricamente han tenido las comedias en los Oscar.

Las nominaciones para 'Barbie' incluyen Mejor Guión Adaptado (de Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Actriz de Reparto para America Ferrera y dos nominaciones a mejor canción por 'What Was I Made For' y 'I'm Just Ken'.

¿Y las nominadas a la Mejor Canción?

'I'm Just Ken' (Barbie / Ryan Gosling)

'What Was I Made For' (Barbie / Billie Eilish y Finneas O'Connell)

'The Fire Inside' (Flamin' Hot / Diane Warren)

'It Never Went Away' (American Symphony / Jon Batiste y Dan Wilson)

'Wahzhazhe' (Una canción para mi pueblo) (Killers of the Flower Moon / Scott George)

PUBLICIDAD

Todas las canciones originales nominadas se interpretarán en el programa.

¿Volverá a dársele un Premio Oscar a Mejor Película a un éxito de taquilla?

Expertos de la industria dicen que la Academia está a punto de hacer algo que no ha hecho en mucho tiempo: dar el máximo galardón a un éxito de taquilla.

Durante años, en los Oscar, las películas exitosas en taquilla, las superproducciones, han sido consideradas algo 'malo'. Después de que 'The Dark Knight', también de Nolan, no fuera nominada a mejor película en 2009, la Academia amplió la categoría de mejor película a más de cinco películas (Ahora son 10). En 2018, la Academia propuso un nuevo premio a la “película popular”, pero a las pocas semanas fue rechazado.

Cuando las películas más vistas compiten en los Oscar, históricamente más personas ven la fiesta. Los Premios de la Academia más vistos fueron cuando 'Titanic' dominó los Oscar de 1998, ganando 11 estatuillas. Unos 57,3 millones de espectadores vieron la película.

Este año, no hay uno, sino dos éxitos de taquilla de mil millones de dólares en la lista de los Oscar: 'Oppenheimer' y 'Barbie'. ¿Será una transmisión que rompa récord de audiencia como aquella edición de los Oscar de 'Titanic'?