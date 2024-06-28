Las personas sin hogar en EEUU ahora podrán ser multadas e, incluso, ir presas por dormir en lugares públicos

Video La Corte Suprema analiza multas por dormir en la calle: qué pasará con la indigencia en Sacramento

La Corte Suprema allanó el camino este viernes para que las ciudades puedan hacer cumplir prohibiciones contra dormir al aire libre en lugares públicos, lo que puede llevar a que algunas personas sin hogar sean multadas o, incluso, vayan a la cárcel por acampar en lugares públicos.

El caso es el más importante que se ha presentado ante el tribunal superior en décadas sobre el tema y se produce en un momento en que un número cada vez mayor de personas en Estados Unidos carecen de un lugar permanente donde vivir.

Alrededor de uno de cada 500 estadounidenses se encontraba sin hogar en enero de 2023, según datos oficiales. El 30% de ellos se cree que vive en un solo estado: California, uno de los más caros de EEUU, y gran parte de ellos son latinos.

El Informe Anual de Evaluación de las Personas sin Hogar de 2022del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU sugiere que desde entonces, la falta de vivienda de los latinos está aumentando más rápido que la de otros grupos y que las personas que se identifican como hispanas o latinas representan el 24% del total de personas sin hogar.

En una decisión de 6 a 3, de acuerdo a las líneas ideológicas de los jueces, el tribunal superior determinó que la prohibición de dormir al aire libre no viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esto anula un fallo de un tribunal de apelaciones de California que encontró que tales leyes equivalen a un castigo cruel e inusual para quienes no cuentan con un espacio para albergarse.

“La decisión constituye un castigo cruel e inusual para quienes no cuentan con una vivienda”

Ciudades del oeste habían argumentado que una prohibición hacía más difícil gestionar los campamentos al aire libre en espacios públicos, pero los defensores de las personas sin hogar dijeron que castigar a las personas que necesitan un lugar para dormir equivale a criminalizar la falta de vivienda.

En California, donde vive un tercio de la población sin hogar del país, el gobernador demócrata Gavin Newsom dijo que la decisión otorga a los funcionarios estatales y locales autoridad para despejar “campamentos inseguros” de las calles bajo políticas que respeten las necesidades humanas fundamentales. "Esta decisión elimina las ambigüedades legales que han atado las manos de los funcionarios locales durante años", afirmó.

El juez Neil Gorsuch reconoció esas preocupaciones en la opinión que escribió para la mayoría.

“La falta de vivienda es compleja. Sus causas son muchas. También pueden serlo las respuestas de política pública necesarias para abordarla”, escribió. "Un puñado de jueces federales no pueden ni siquiera empezar a 'igualar' la sabiduría colectiva que posee el pueblo estadounidense a la hora de decidir 'cómo manejar mejor' una cuestión social apremiante como la falta de vivienda".

Sugirió que las personas que no tienen más remedio que dormir al aire libre podrían alegar una “defensa por necesidad”, si reciben una multa u otra penalidad por violar una prohibición de acampar.

Los defensores de las personas sin hogar, por otro lado, han dicho que permitir que las ciudades castiguen a las personas que necesitan un lugar para dormir en última instancia empeoraría la crisis.

A las ciudades se les había permitido regular los campamentos en virtud de un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, pero no podían prohibir por completo que la gente durmiera al aire libre.

“Dormir es una necesidad biológica, no un delito”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, leyendo desde el estrado una disidencia a la que se unieron sus colegas liberales. "La falta de vivienda es una realidad para muchos estadounidenses".

Castigar a las personas por algo que no pueden controlar, como la falta de vivienda, es cruel e inusual, afirmó. Advirtió que revocar los argumentos de la Octava Enmienda contra las prohibiciones de acampar probablemente no pondrá fin a las peleas sobre las ordenanzas en los tribunales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, una demócrata, criticó el fallo mayoritario y dijo que las ciudades no deberían "intentar salir de este problema mediante arrestos ni ocultar la crisis de personas sin hogar en ciudades vecinas o en las cárceles". La única manera de enfrentar el problema es conectando a las personas con vivienda y servicios.

Casi la mitad de las personas sin vivienda en Estados Unidos duerme al aire libre

El caso provino de la ciudad rural de Grants Pass, en Oregón, que apeló un fallo que anulaba las ordenanzas locales que multaban a las personas con $295 por dormir al aire libre después de que tiendas de campaña comenzaran a abarrotar los parques públicos.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que tiene jurisdicción sobre los nueve estados occidentales, ha sostenido desde 2018 que tales prohibiciones violan la Octava Enmienda en áreas donde no hay suficientes camas de refugio.

La alcaldesa de Grants Pass, Sara Bristol, dijo a The Associated Press que la ciudad no comenzará a hacer cumplir de inmediato esas ordenanzas locales que multan a las personas por dormir al aire libre y que el ayuntamiento deberá revisar la decisión y determinar los próximos pasos.

“Esta demanda trataba sobre si las ciudades tienen derecho a hacer cumplir restricciones para acampar en espacios públicos, y me alivia que Grants Pass pueda reclamar los parques de nuestra ciudad para recreación”, dijo Bristol, quien desempeña un cargo no partidista. "La falta de vivienda es un problema complejo y nuestra comunidad ha estado tratando de encontrar soluciones".

La abogada Theane Evangelis, que representó a Grants Pass ante el tribunal superior, aplaudió el fallo y dijo que la decisión del Noveno Circuito había “atado las manos de los gobiernos locales”.

“Dentro de unos años, espero que consideremos el fallo decisivo de hoy como el punto de inflexión en la crisis de personas sin hogar en Estados Unidos”, dijo.

Sin embargo, en Portland, un portavoz de la oficina del alcalde dijo que el efecto del fallo probablemente sería atenuado ya que el estado tiene límites legales separados sobre cómo las ciudades pueden gestionar los campamentos. Los funcionarios de Seattle también esperaban un impacto limitado.

Un abogado de personas sin hogar que viven en la localidad lamentó la decisión.

"Estamos decepcionados de que una mayoría del tribunal haya decidido que nuestra Constitución permite a una ciudad castigar a sus residentes sin hogar simplemente por dormir afuera con una manta para sobrevivir al frío cuando no tienen otro lugar a donde ir", dijo Ed Johnson, director de litigios en el Oregon Law Center.

El fallo del viernes se produce después de que la falta de vivienda en Estados Unidos creciera un dramático 12% el año pasado hasta su nivel más alto reportado, ya que el aumento de los alquileres y una disminución en la asistencia por la pandemia de coronavirus se combinaron para poner la vivienda fuera del alcance de más personas.

Se estima que más de 650,000 personas carecen de hogar, la mayor cantidad desde que el país comenzó a utilizar una encuesta anual puntual en 2007. La falta de acceso a recursos de salud mental y adicciones puede contribuir a la crisis. Los adultos mayores, las personas LGBTQ+ y las personas de color se ven afectados de manera desproporcionada por la falta de vivienda, dijeron los defensores.

Casi la mitad de las personas sin vivienda duermen al aire libre, según muestran datos federales.

Derrick Belgarde, director ejecutivo del Chief Seattle Club, una organización sin fines de lucro que brinda refugio, vivienda y otros recursos a los nativos americanos, dijo que hay una razón por la que la gente puede optar por dormir al aire libre, y explicó que antes de que se iniciara su organización, los miembros de la población nativa americana en el área no usaba refugios porque no se sentían seguros allí o no sentían que pertenecían a ellos.

“Creo que va a causar mucho dolor, mucha miseria negar a las personas el derecho a la seguridad, a sentirse seguras, a tener un sentido de pertenencia. Va a ser devastador para mucha gente”, dijo Belgarde, miembro de las Tribus Confederadas de Indios Siletz.