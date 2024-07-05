La condena al joven neonazi de California que asesinó a puñaladas a un estudiante judío por ser gay

Video Padres del joven asesinado en las montañas de California creen que pudo ser un crimen de odio

Un hombre de California fue declarado culpable de asesinato con una agravante de crimen de odio por la muerte a puñaladas en 2018 de un estudiante homosexual judío de la Universidad de Pensilvania.

Samuel Woodward, de 26 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado por el asesinato de Blaze Bernstein, que hacía el segundo año de la universidad.

Bernstein, de origen judío, estaba en casa visitando a su familia en el sur de California durante las vacaciones de invierno cuando desapareció. Las autoridades lo buscaron por la zona y encontraron su cuerpo una semana después en una fosa poco profunda en un parque cercano.

La discusión durante el juicio, que duró un mes, no fue si Woodward mató a Bernstein, sino por qué y en qué circunstancias lo hizo. Durante los alegatos finales, la fiscal Jennifer Walker hizo hincapié en la afiliación de Woodward a un violento grupo extremista neonazi antigay conocido como División Atomwaffen.

Un crimen de odio cometido contra el estudiante homosexual

Con la agravante de crimen de odio, Woodward podría enfrentarse a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Ken Morrison, el abogado de Woodward, trató en el juicio de demostrar que su cliente no planeaba matar a Bernstein y que no odiaba a nadie, en un esfuerzo para que la condena fuera por un cargo menor, como asesinato en segundo grado u homicidio involuntario.

Morrison, que planea apelar después de la sentencia, dijo que el juez tomó algunas decisiones clave que negaron "a los miembros del jurado la posibilidad de considerar pruebas fundamentales para un juicio justo."

El caso tardó años en llegar a juicio después de que surgieran dudas sobre el estado mental de Woodward y tras múltiples cambios de abogados defensores. Woodward fue considerado competente para ser juzgado a finales de 2022.

Lo que se sabe de la muerte de Blaze Bernstein

Bernstein, que tenía 19 años, desapareció en enero de 2018 después de salir por la noche con Woodward a un parque en Lake Forest, a unas 45 millas al sureste de Los Ángeles.

Después de que Bernstein faltara a una cita con el dentista al día siguiente, sus padres encontraron sus gafas, cartera y tarjetas de crédito en su dormitorio e intentaron ponerse en contacto con él, pero no respondió a los mensajes de texto ni a las llamadas.

Las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva y dijeron que la familia de Bernstein revisó sus redes sociales y vio que se había comunicado con Woodward en Snapchat. Las autoridades dijeron que Woodward dijo a la familia que Bernstein había ido a encontrarse con un amigo en el parque esa noche y no regresó.

Días después se encontró el cuerpo de Bernstein en la fosa poco profunda. Había sido apuñalado repetidamente en la cara y el cuello.

Las autoridades dijeron que registraron la casa familiar de Woodward en Newport Beach y encontraron una navaja plegable con la hoja ensangrentada en su habitación.

También encontraron una máscara negra de Atomwaffen con restos de sangre y una gran cantidad de material antigay, antisemita y de grupos de odio, dijeron los fiscales.

Los dos hombres en este trágico caso se conocían previamente. Woodward y Bernstein habían asistido al mismo instituto en el condado de Orange y conectaron a través de una aplicación de citas en los meses previos al ataque, según el testimonio en el juicio.

Woodward dijo durante el juicio que recogió a Bernstein y ambos fueron a un parque cercano, donde lo apuñaló repetidamente después de tratar de tomar un teléfono celular que temía que había sido utilizado para fotografiarlo.

Samuel Woodward,

un neonazi antihomosexuales

Los fiscales afirmaron que Woodward se unió a la división Atomwaffen y se dirigió repetidamente a hombres homosexuales en internet, hablando con ellos y luego rompiendo bruscamente el contacto, al tiempo que llevaba un diario lleno de odio y blasfemias sobre sus acciones.

Dijeron que Woodward mostró interés en llevar a cabo actos violentos en las semanas previas al asesinato y que se puso en contacto con Bernstein en internet.

"El odio nunca será tolerado aquí en el condado de Orange - y en lugar de un símbolo para ser venerado por otros odiadores, él es un símbolo de cómo la sociedad nunca tolerará a aquellos que aterrorizan a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad", dijo el miércoles el fiscal del condado Todd Spitzer en un comunicado.

Morrison, el abogado defensor, dijo a los miembros del jurado que Woodward se enfrentaba a retos en sus relaciones personales debido a un trastorno del espectro autista diagnosticado hace tiempo y que estaba confundido sobre su sexualidad tras crecer en una familia políticamente conservadora y católica devota en la que su padre criticaba abiertamente la homosexualidad.

