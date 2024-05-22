Investigan el homicidio de la soldado hispana Katia Dueñas Aguilar de Fort Campbell

La policía de Clarksville, Tennessee, abrió una investigación por homicidio l a muerte de la soldado de primera (pfc.) Katia Dueñas Aguilar, destinada en la cercana unidad de Fort Campbell, en Kentucky.

Agentes de las fuerzas del orden de esa comunidad de Tennessee, vecina a la base militar, respondieron a una llamada de ambulancia alrededor de las 8:30 pm del sábado y hallaron en una residencia a unas cuatro millas de la base el cuerpo sin vida de la soldado de 23 años.

La muerte de Dueñas Aguilar fue declarada homicidio y la División de Investigación Criminal del Ejército se sumaron a las tareas de investigación, según informó Military.com.

Hasta este miércoles, las autoridades no habían dado detalles sobre la causa y las circunstancias de su muerte, y no se conocía que hubiera ninguna persona detenida en el caso. Las autoridades están pidiendo cooperación del público sobre cualquier información relacionada que pueda apoyar la investigación.

“Estamos atónitos por la muerte de la Pfc. Dueñas-Aguilar”, dijo en un comunicado el teniente coronel Tony Hoefler, portavoz de la 101 División Aerotransportada, a la que pertenecía la soldado, y de la base militar de Fort Campbell. "Mientras tanto, continuaremos cooperando con el ejército y las autoridades de investigación locales en este asunto", agregó.

¿Quién era la soldado Katia Dueñas Aguilar?

Katia Dueñas Aguilar tenía 23 años y era natural de Mesquite, Texas. Según el comunicado de la 101 División Aerotransportada, a la cual pertenecía, la soldado era miembro de la Brigada de Aviación de Combate.

Se alistó en 2018 como especialista en tecnología de la información y recibió entrenamiento básico de combate y capacitación individual avanzada en Fort Eisenhower (antes Fort Gordon), Georgia, antes de ser asignada a Fort Campbell, Kentucky, en 2019.

La joven soldado había recibido dos medallas de Logros del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército, informó la división.

