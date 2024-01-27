¿Necesitas sacar dinero de tu retiro? Si cumples estas condiciones podrías hacerlo sin que te multen

Video Crédito por hijo del IRS: Las claves para entender los cambios que aprobó la Cámara Baja

Algunas personas que pierden o dejan su trabajo pueden tocar el dinero guardado en su cuenta de retiro 401(k) sin que les cobren una penalidad. Pero para ello deben cumplir con requisitos del Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y de la empresa que maneja su plan de jubilación. Aquí te lo explicamos en simple.

Esto puede hacerse bajo la llamada 'Regla de los 55' o 'Rule of 55' en inglés. Se le dice así porque abre la puerta a que una persona pueda acceder a dinero de su plan 401(k) si renuncia o es despedido de su empleo a partir del año que cumple los 55.

PUBLICIDAD

Esto sin que le cobren una penalidad ―usualmente del 10%― como ocurre con quienes sacan dinero de su plan 401(k) antes de tener 59 años y medio.

Recuerda que un plan 401(k) es un plan de retiro patrocinado por un empleador, en el que aportas parte de su salario y en el que posiblemente tu empleador también pone un porcentaje estipulado que ayuda a que el dinero de tu jubilación crezca más. Aquí explicamos con lupa varios planes de retiro.

La 'Regla de los 55' al detalle

El IRS explica que, una vez la persona cumple con los requisitos, el dinero que va sacando anualmente de su plan de retiro ―es decir, el dinero con el que reemplaza todo o parte de su salario durante su jubilación― está sujeto al pago de impuestos.

Y que si el dinero se comienza a sacar antes de la edad permitida, entonces deberá pagar otro 10% más en impuestos. Es lo que se le llaman distribuciones "tempranas" o "prematuras" del dinero acumulado en un plan de retiro, dice el IRS.

Pero hay exepciones. Una de ellas es la 'Regla de los 55', en la que "un empleado deja su servicio durante o después del año en que alcanza los 55", explica el IRS.

Los empleados de seguridad pública estatales o en ciertos cargos políticos a nivel estatal que cuenten con planes de pensión del gobierno pueden acceder al dinero en esos planes un poco antes, al cumplir los 50, de acuerdo a las excepciones del IRS. Lo mismo aplica a algunos funcionarios de seguridad federales, como los agentes correccionales y de seguridad fronteriza y los controladores aéreos. Si eres un trabajador público revisa bien los detalles de tu plan de jubilación.

PUBLICIDAD

"Puedes verificar el estatus de tu plan en la descripción resumida del plan que recibes del plan de retiro de tu trabajo", precisa la correduría Charles Schwab en un artículo informativo.

Ten presente que, si te acoges a la 'Regla de los 55' porque cumples con los requisitos, no tendrás que pagar la penalidad pero sí tendrás que pagar los impuestos correspondientes.

La 'Regla de los 55' aplica solo al plan de retiro 401(k) de tu último empleador

Esto significa que podrás sacar sin penalidad el dinero que esté en el plan de la última empresa o empleador para el que trabajaste hasta los 55 años. Si tienes dinero que quieras sacar de un plan 401(k) de un trabajo previo tendrás que pagar la penalidad si todavía no has alcanzado los 59 años y medio.

Y, si por ejemplo, comienzas a retirar el dinero de tu plan porque dejaste tu trabajo a los 55 años y luego quieres volver a trabajar: podrás seguir sacando el dinero sin penalidad siempre y cuando mantengas el balance restante dentro de ese plan.

Aquí no cuenta si, por ejemplo, mueves el dinero de tu plan 401(k) a una cuenta individual de retiro o IRS. En ese caso tendrás que entonces pagar la penalidad correspondiente.

Ojo con no retirar innecesariamente dinero que podría seguir creciendo gracias a los intereses

Así lo recomienda la correduría Charles Schwab. "Incluso si eres elegible a retirar de forma temprana y sin penalidad dinero de tu plan 401(k) u otro plan cualificado considéralo cuidadosamente".

"No porque puedas necesariamente debes hacerlo. Recuerda que, si sacas dinero de tu cuenta de retiro, ya no podrá beneficiarse del potencial del interés compuesto. Puede que haga sentido si te retiras de forma anticipada o si te despiden y necesitas el dinero para cubrir tus gastos. Pero si consigues otro trabajo que cubra tus gastos, puede que no haga sentido comenzar a usar tu 401(k)", explica.

PUBLICIDAD

Consulta a un experto en impuestos cuál puede ser el mejor camino para ti y tus finanzas.

El IRS permite sacar dinero de tu plan 401(k) ante ciertos problemas financieros

Aquí entran, por ejemplo, gastos médicos, gastos relacionados con la compra de una casa (no los pagos de su hipoteca) y gastos educativos. Y el dinero que se puede retirar está limitado a la cantidad que se necesita para afrontar la situación en caso la persona no pueda obtener ese monto de otra forma razonable. En este caso, también revisa muy bien las normas del IRS.

Mira también: