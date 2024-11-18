Ni centro ni suburbios, el campo es a donde más gente se está mudando

Video Reto Economía: te contamos si este es un buen momento para comprar vivienda en EEUU

No hace mucho, el mayor atractivo del condado de Polk eran los cítricos. Ubicada entre Tampa y Orlando, la capital de los cítricos de Florida produce más cajas del producto que cualquier otro condado del estado y ha dedicado decenas de miles de acres al cultivo de millones de árboles.

Pero el año pasado, más personas se mudaron al condado que a cualquier otro en Estados Unidos, casi 30,000.

Los huertos de cítricos en los últimos años dieron paso a viviendas y grandes tiendas que algún día podrían fusionar las dos áreas metropolitanas en lo que se ha denominado medio en broma "Orlampa".

La migración -y la expansión inmobiliaria- refleja un tipo significativo de crecimiento visto en todo el país esta década: el auge de los exburbs: palabra inglesa para nombrar esos suburbios aún más alejados de los centros urbanos.

Las comunidades periféricas en los márgenes exteriores de las áreas metropolitanas -algunas tan alejadas como 60 millas del centro de una ciudad- tuvieron algunas de las poblaciones de más rápido crecimiento el año pasado, según la Oficina del Censo de los EE.UU.

Un fenómeno pandémico notable en Florida y Texas

Esas comunidades están principalmente en el sur del país, como Anna en las afueras del área metropolitana de Dallas-Fort Worth; Fort Mill, Carolina del Sur, en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte; Lebanon, en las afueras de Nashville; y Haines City, en el condado de Polk, Florida.

Para algunos residentes, como Marisol Ortega, el viaje al trabajo puede llevar hasta una hora y media de ida, pero ella, que vive en Haines City, a unas 40 millas de su trabajo en Orlando, dice que vale la pena.

"Me encanta mi trabajo. Me encanta lo que hago, pero luego me encanta volver a casa, y es más tranquilo", dijo Ortega.

El rápido crecimiento de los suburbios lejanos es una consecuencia de la pandemia de COVID-19, según la Oficina del Censo, ya que el aumento de los costos de la vivienda alejó a las personas de las ciudades y el trabajo remoto permitió a muchos hacer su trabajo desde casa al menos parte de la semana.

La población hispana del condado de Polk ha crecido de una quinta parte a más de una cuarta parte de la población general en los últimos cinco años, impulsada por la migración puertorriqueña desde la isla después del huracán María de 2017 y luego desde Nueva York durante la pandemia.

El condado se ha vuelto más diverso: la proporción de residentes blancos no hispanos se redujo del 61% al 54%, y también se ha vuelto más educado y más rico, según la Oficina del Censo. A pesar de la afluencia de nuevas personas, las inclinaciones republicanas del condado se han mantenido relativamente sin cambios.

Yeseria Suero y su familia se mudaron de Nueva York al condado de Polk a principios de la década después de enamorarse del ritmo de vida y la asequibilidad durante una visita. Aun así, hubo algunos ajustes culturales: los restaurantes cerraban temprano, había barbacoa y maní hervido por todas partes, extraños charlaban con ella en la tienda de comestibles.

Suero ahora está involucrada con la comunidad hispana unida y sus dos hijos participan activamente en ligas deportivas.

Desarrollos inmobiliarios, mejor negocio que la agricultura

Los recientes huracanes y enfermedades de los cítricos en Florida también han hecho que a algunos productores del condado de Polk les resulte más atractivo vender sus plantaciones a promotores inmobiliarios que construyan nuevas residencias o tiendas.

En la última década, el cultivo de cítricos allí disminuyó de 81.800 acres (33.103 hectáreas) y casi 10 millones de árboles en 2014 a 58.500 acres (23.674 hectáreas) y 8,5 millones de árboles en 2024, según las estadísticas agrícolas federales.

"No ha sido una conversión precipitada de tierras de cultivo de cítricos para el crecimiento", dijo Matt Joyner, director ejecutivo de Florida Citrus Mutual, un grupo de productores. "Pero ciertamente se ve en el norte y noreste de Polk".

Aún más lejos que los suburbios

Anna, Texas, a más de 45 millas (72 kilómetros) al norte del centro de Dallas, está experimentando el mismo tipo de migración. Fue la cuarta ciudad de más rápido crecimiento en los EE. UU. el año pasado y su población aumentó en un tercio durante la década de 2020 a 27,500 residentes.

Al igual que el condado de Polk, Anna se ha vuelto un poco más vieja, más rica y más diversa racialmente.

Schuyler Crouch, de 29 años, y su esposa querían comprar una casa en un suburbio más cercano como Frisco, donde él creció, para poder establecerse y formar una familia. Pero los precios allí se han disparado debido al crecimiento de la población.

En Anna, se enamoraron el año pasado de una casa que tenía un precio más razonable. Ambos trabajan en Frisco, a unas 30 millas (48 kilómetros) de distancia, y se ha convertido en su lugar de referencia para comer o divertirse en lugar del centro de Dallas, a pesar de que no hace mucho tiempo Frisco en sí era considerado un puesto de avanzada remoto del área metropolitana.

Aun así, Crouch dijo que ha notado que los suburbios siguen siendo empujados más al norte a medida que el crecimiento vertiginoso hace que la vivienda asequible esté fuera de su alcance en vecindarios que alguna vez se consideraron en los márgenes del área metropolitana.

"El próximo suburbio en el que vamos a vivir es Oklahoma", bromeó.