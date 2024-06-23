El mapa del calor esta semana: las temperaturas bajarán un poco en el Noreste, pero serán extremas en el Sur de EEUU

Video ¿Trabajas al aire libre? Estos son tus derechos y las medidas de seguridad para protegerte del calor

La ola de calor que ha dejado temperaturas extremadamente altas en el Noreste de Estados Unidos cederá un poco esta semana, cuando el peligro se desplazará hacia partes del Sur del país, de acuerdo con el centro de predicción del clima del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En su reporte de la mañana de este lunes, el NSW anticipó que "la presente ola de calor continuará en el inicio de semana en el Sureste, Sur-medio y las Llanuras, dónde la temperatura podría alcanzar los 110 °F en algunos lugares".

"A medida que una vaguada en niveles superiores se mueve sobre el Noreste, brindando alivio tras el calor del fin de semana, se formará una amplia cresta en el nivel superior del centro y oeste del país, desplazando el foco de la ola de calor hacia el sureste", señala el boletín

"El pronóstico es que las altas temperaturas sigan altas, muy por encima de los 90 °F y superando los 100 °F sobre las Llanuras centrales. Cuando se combina con humedad, la sensación térmica puede alcanzar los 110 °F".

Para el área de Washington D.C. hasta Nueva York, el centro pronosticó que el domingo fue el último día de la ola de calor, con máximas de entre 90 °F y 95 °F y condiciones ligeramente más frescas cerca de la costa.

El Sureste de EEUU continuará con altas temperaturas

De acuerdo con el pronóstico del NWS, en partes del Sureste, Medio Sur y las Llanuras la ola de calor alcanzará su punto álgido a principios de semana.

“El índice de calor será más alto en esta región y podría superar los 110 °F en algunos lugares”, precisó el reporte.

El NWS informó que entre los factores que hacen peligrosa esta ola de calor está que el calor persistente durante varios días agravará el estrés térmico. Las temperaturas nocturnas de entre 70 °F y 80 °F grados en algunos lugares limitarán el alivio del calor para aquellos que no tengan acceso a un aire acondicionado.

De acuerdo con el sitio web del sistema nacional integrado de información sanitaria sobre el calor (NIHHIS, por sus siglas en inglés), casi 119 millones de personas en Estados Unidos están bajo alguna alerta por el calor.

Riesgo elevado de calor en varios estados esta semana

La herramienta HeatRisk, que alerta a la población del riesgo de calor en cada zona, del NWS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) indica en su pronóstico de siete días que gran parte del país seguirá bajo diferentes alertas de calor.

El HeatRisk del NWS es un índice experimental basado en colores (verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura) y números que proporcionan una previsión del riesgo de que se produzcan impactos relacionados con el calor en un periodo de 24 horas.

Imagen NWS HeatRisk



HeatRisk tiene en cuenta lo inusual del calor para la época del año, la duración del calor, incluidas las temperaturas diurnas y nocturnas y si esas temperaturas suponen un riesgo elevado de impactos relacionados con el calor según los datos de los CDC.

Para este lunes y martes la herramienta pronostica que, en Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Georgia y Florida se presentarán temperaturas que representan riesgo extremo. HeatRisk colocó varios puntos de esos estados en una alerta púrpura.

Este nivel de calor extremo poco frecuente y de larga duración tendrá poco o ningún alivio durante la noche, lo que afecta a cualquier persona que no disponga de refrigeración o hidratación adecuada. Es probable que afecte a la mayoría de los sistemas sanitarios, industrias sensibles al calor e infraestructuras.

Los peligros de este calor extremo

Los niños pequeños y los bebés, las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas son especialmente vulnerables, al igual que aquellos que no pueden moverse bien o que viven solos.

Los síntomas del agotamiento por calor pueden incluir sudoración intensa y fatiga; pulso débil; piel fría, pálida o húmeda; y dolor de cabeza, mareos, náuseas y desmayos.

La persona debe ser trasladada a un espacio con aire acondicionado y se le pueden ofrecer sorbos de agua. Se le debe aflojar la ropa y aplicar paños húmedos y fríos o un baño frío. Ante cualquier síntoma, siempre lo más recomendable es buscar ayuda médica, mucho más si hay vómitos, indican expertos.

Una persona que sufre un golpe de calor puede experimentar dolor de cabeza, confusión, náuseas, mareos y una temperatura corporal superior a 103 °F (39.4 C). También puede tener la piel caliente, roja, seca o húmeda; pulso rápido y desmayarse o perder el conocimiento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan a las personas que llamen al 911 de inmediato y, mientras esperan ayuda, usen paños fríos o un baño frío y las trasladen a un espacio con aire acondicionado, pero no les den nada de beber.

Cuídate y cuida a los tuyos de un posible golpe de calor

Los expertos recomiendan no exponerse al calor. Los días de temperaturas muy altas permanezca en el interior, si es posible con aire acondicionado y limite las actividades al aire libre.

Si no tiene aire acondicionado, averigüe si su comunidad abrirá centros para acudir en caso de calores extremos. Pero incluso aquellos que tienen aire acondicionado deben planificar con anticipación en caso de un corte de energía, según el NWS.

Otros consejos de los CDC:

1. Beba mucha agua y tome una ducha o un baño frío.

2. Use ropa liviana y holgada, y use menos la estufa y el horno.



3. Esté atento a sus familiares y amigos, especialmente a aquellos que no tengan aire acondicionado.

Nuestra periodista y editora Mariana Rambaldi colaboró con esta nota.

