La mayor masacre carcelaria de EEUU llega a los Oscar: así la cuenta un hispano testigo de aquella violencia

En un libro publicado en 2016 llamado Sangre en el Agua: El Levantamiento de la Cárcel de Attica de 1971 y su Legado ( Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy) ganador del prestigioso premio Pulitzer, la historiadora Heather Ann Thompson documentó la discriminación a los que eran sometidos los presos de habla hispana.