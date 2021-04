Ecuador se inclina por el banquero conservador Guillermo Lasso en la votación presidencial

"Los aspectos negativos de Correa superaron la expectativa de un candidato nuevo y desconocido que no tenía carrera y que no hizo muy buena campaña", dijo Grace M. Jaramillo, profesora adjunta de la Universidad de Columbia Británica cuya investigación incluye a América Latina. "No habló para todo el público... para toda la población, y no pudo responder a las acusaciones de derechos humanos de la era correísta".