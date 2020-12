El caso del diseñador de modas Peter Nygard, acusado de delitos sexuales contra menores de edad

"Sus víctimas eras mujeres de escasos recursos"

El informe señala que el diseñador agredió en muchas ocasiones a las mujeres que no cumplieran con sus demandas sexuales , además que les imponía la forma en que debían lucir. Las víctimas estaban vigiladas constantemente y no se les permitía salir de las instalaciones donde estaban sin su permiso expreso.

"Nygard pagaba a sus víctimas por sexo utilizando fondos de Nygard Group, incluso poniendo a sus 'novias' en la nómina de las entidades de Nygard Group como modelos o asistentes. Nygard también usó a empleados y fondos financieros de Nygard Group para intimidar, amenazar y persuadir de manera corrupta a personas que alegaban que él estaba involucrado en agresión sexual y tráfico sexual, incluso pagando a testigos por declaraciones falsas y declaraciones juradas, amenazando a testigos con arresto, procesamiento y daño a la reputación e intentar dañar la reputación y desacreditar a los testigos potenciales mediante la difusión de información falsa o vergonzosa", indica el Departamento de Justicia.

Las autoridades federales de Estados Unidos habían investigado previamente a Nygard por acusaciones de tráfico sexual entre 2015 y 2017, pero no habían presentado ningún cargo. Por su parte, el FBI realizó dos breves investigaciones en su contra durante ese tiempo, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional lo investigó durante nueve meses.

Se jactaba de ser un 'Playboy'

Precisamente allí, uno de sus vecinos lo demandó años atrás por agredir sexualmente a menores de edad, una demanda que no tuvo consecuencias legales ya que al menos dos de las presuntas víctimas se retractaron, diciendo que les pagaron para fabricar sus acusaciones. Aún así y como lo ha reportado el diario The New York Times, estas pudieron haber sido amenazadas por Nygard para invalidar sus argumentos iniciales.