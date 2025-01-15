Demandan a Capital One por ofrecer tasas de interés engañosas en cuentas de ahorro, según el regulador

Video Declaraciones de impuestos 2025: lo que debes saber sobre el crédito por hijo y su reembolso

El regulador de Estados Unidos demandó a Capital One por presuntamente prometer las "mejores" y "más altas" tasas de interés en su cuenta de ahorros principal —cuando en realidad las había congelado y daba un rendimiento de apenas 0.3%— y por ocultar a algunos clientes un producto que sí daba jugosos rendimientos.

Eso llevó a que miles de clientes dejaran de recibir intereses por unos $2,000 millones en total, alegó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB en inglés) en su demanda civil.

PUBLICIDAD

La CFPB argumentó que Capital One hizo dos cosas. La primera fue presuntamente haber engañado a sus clientes haciéndoles creer que la cuenta de ahorros 360 Savings daba la "mejor" y "más alta" tasa de interés "de la nación", y que el dinero colocado en ella generaría mejores intereses que en cuentas similares de competidores, de acuerdo con la CFBP.

La segunda fue haber supuestamente ocultado a los clientes con la cuenta de ahorro 360 Savings que había creado otra llamada 360 Performance Savings que sí ofrecía un jugoso rendimiento, similar a los de las cuentas de ahorro de alto rendimiento o High-Yield Savings Accounts (HYSA).

"Capital One utilizó 360 Performance Savings para atraer a nuevos clientes sin pagarle a los clientes existentes los intereses que había prometido", dijo la CFPB en un comunicado. "Debido a estas acciones, Capital One evitó pagar más de $2,000 millones en intereses adicionales a millones de clientes", agregó.

El banco, según la demanda, dejó de promover la cuenta de ahorro 360 Savings en su web y la reemplazó con publicidad de su nueva cuenta 360 Performance Savings, lo que impedía que los clientes supiesen que se trataba de cuentas con tasas de interés distintas.

También excluyó a los clientes con la cuenta 360 Savings de las promociones que hacía de su otra cuenta con mejores tasas de interés, e incluso pidió a sus empleados que no le hablaran a los clientes sobre la cuenta 360 Performance Savings, según la CFPB.

PUBLICIDAD

Las tasas de interés de la cuenta 360 Performance Savings alcanzaron un alto rendimiento del 4.35% en enero de 2024, dijo el regulador.

Capital One rechazó los argumentos de la demanda del regulador y aseguró en un comunicado que promovió la cuenta 360 Performance Savings "con los términos más simples y transparentes de la industria".

Qué es una cuenta de ahorro de alto rendimiento y qué debes evaluar al abrir una

Las cuentas de ahorro de alto rendimiento cobraron impulso entre 2022 y 2024, cuando la Reserva Federal elevó significativamente su tasa de interés para controlar la inflación.

Como lee su nombre, es una cuenta de ahorro que ofrece un porcentaje de rendimiento anual —un término que comúnmente se ve como la tasa APY— mayor que el de una cuenta de ahorro tradicional.

En esta nota puedes profundizar en el tema. Pero aquí te dejamos dos recomendaciones de expertos a la hora de evaluar abrir una de estas cuentas.

Lo primero es revisar qué tasas APY ofrecen distintas instituciones financieras: mientras más alta sea, más crecerán tus ahorros. Este tipo de cuentas de ahorro las ofrecen bancos grandes con sucursales a las que puedes ir en persona y también credit unions y bancos online. Verifica que esas instituciones 'aseguren' tu dinero con la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) o la National Credit Union Administration (NCUA). En la página web de la FDIC puedes buscar si el banco o institución está asegurado en caso cierre sus operaciones.

Luego evalúa si piden un depósito inicial mínimo para abrirla: también si requieren que mantengas cierta cantidad de dinero en la cuenta (o de lo contrario podrían cobrar una penalidad) y cuánto cobran mensualmente por mantener la cuenta. Hay instituciones online que no cobran fees porque no incurren en el gasto de mantener una sucursal física. La CFPB también recomienda que revises qué tipo de servicios ofrece la institución financiera, como por ejemplo si permite que pagues online o si tiene disponible una app.

PUBLICIDAD

Mira también: