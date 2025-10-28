Amazon planea despedir a hasta 30,000 empleados corporativos a partir de este martes, según reportes

Amazon comenzará esta semana un nuevo recorte de personal que afectaría hasta a unos 30,000 empleados de sus oficinas, según confirmaron a Reuters tres fuentes con conocimiento directo del plan.

La medida forma parte de un proceso de reducción de gastos y de reorganización interna tras el aumento de contrataciones durante la pandemia, cuando se multiplicaron las compras online.

El ajuste, que representa alrededor del 10 % de la plantilla corporativa, compuesta por unos 350,000 trabajadores, será la mayor ronda de despidos en la compañía desde finales de 2022, cuando eliminó aproximadamente 27,000 puestos. En total, Amazon emplea a más de 1.5 millones de personas, la mayoría en centros logísticos y de distribución, que no se verán afectados.

Según la agencia AFP, los despidos estarán centrados en trabajadores que cumplen funciones de soporte o estratégicas, como recursos humanos, publicidad, altos ejecutivos, entre otros. También podrían ser afectados trabajadores de Amazon Web Services (AWS), el servicio responsable del apagón de internet la semana pasada.

Se esperaba que las primeras notificaciones comenzaran a enviarse este mismo martes por la mañana y los directivos de los equipos implicados fueron instruidos el lunes sobre cómo comunicar la medida a sus empleados. Luego se espera otra ronda de recortes corporativos en enero, tras la temporada de compras navideñas, dijeron fuentes a The New York Times.

La IA y la automatización impulsan recortes en Amazon

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, lleva meses impulsando una estrategia de reducción de costos y de simplificación de estructuras internas, en la que se incluye la disminución de mandos intermedios.

Jassy reconoció en junio que la automatización y el uso de herramientas de inteligencia artificial probablemente llevarían a nuevos recortes, al sustituir tareas repetitivas o administrativas.

Analistas del sector interpretan esta ronda como una señal de que Amazon ya está obteniendo ganancias de productividad gracias a la IA.

“La empresa está logrando suficientes avances impulsados por la inteligencia artificial como para sostener una reducción significativa en sus equipos corporativos”, dijo Sky Canaves, analista de eMarketer, citada por Reuters.

