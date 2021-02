Amanda Gorman dedica su poema en el Super Bowl a trabajadores que luchan en primera línea contra la pandemia

Gorman recitó: "Caminemos con estos guerreros/Vayamos a la carga con estos campeones,/Y realicemos el llamado de nuestro capitanes./Los celebramos al actuar,/Con coraje y compasión,/Al hacer lo que es correcto y justo./Porque mientras los honramos hoy,/Son ellos quienes nos honran a nosotros cada día” (Original en inglés: “Let us walk with these warriors,/Charge on with these champions,/And carry forth the call of our captains./We celebrate them by acting, /With courage and compassion,/By doing what is right and just./For while we honor them today,/It is they who every day honor us”).