El desorbitante precio de las entradas para el Super Bowl de este año rompe el récord histórico... ¿pagarías $12,121 por una?

Si aún está dentro de tus planes vivir la experiencia del Super Bowl LVIII en el estadio, debes contar con una buena suma de dinero en tu cuenta, ya que este año las entradas para ver jugar al Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers son las más caras en la historia.

Los boletos para el Allegiant Stadium, que este 11 de febrero se cotizan entre $9,800 y $12,121, son los más caros en la era del Super Bowl que data de 1967.

Según la aplicación de venta en línea TicketSmarter, el valor de las entradas para este juego cuestan más del doble de los $5,678 que costó ingresar al Super Bowl LVII del año pasado entre Philadelphia Eagles y Chiefs.



TickPick, otro sitio web a través del cual se pueden adquirir boletos, tiene su entrada más barata en $8,188 y, la más cara, en $9,800.

"La ubicación siempre ha influido en la demanda del Super Bowl, pero Las Vegas lleva las cosas a otro nivel", declaró a AP el codirector ejecutivo de TickPick, Brett Goldberg.

Las Vegas “ya es la capital mundial del entretenimiento, y bien podría convertirse en la capital mundial del deporte después del Super Bowl", agregó.

En StubHub, una aplicación de venta en línea de reventa, el boleto más barato, ubicado a un costado en la parte más alta del Allegiant Stadium, es de $6,453; el más costoso, en categoría premium de zona club, que incluye pase VIP, se oferta en $44,000.

Estos precios también superan el máximo anterior de $7,046 dólares para el partido de 2021 en Tampa, Florida, entre los Buccaneers y los Chiefs. El estadio estaba al 33% de su capacidad debido a las restricciones de la covid-19, lo que aumentó la demanda de cada entrada.

El boleto más barato en la historia del Super Bowl costó $12 en 1967

El partido por el campeonato de la National Football League (NFL) es el evento deportivo más visto en EEUU y los precios para verlo en vivo se han disparado desde su primera edición.

En el Super Bowl I en el que los Green Bay Packers superaron 35-10 a los Kansas City Chiefs el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California, la entrada promedio fue de $12, que serían $112, ajustados a la inflación actual.

Una década después, en el Super Bowl XI, en el que Oakland Raiders venció 32-14 a Minnesota Vikings, en el Rose Bowl de Pasadena, California, el boleto costó $20 dólares, $105 de hoy.



Para el Super Bowl XXI, del 25 de enero de 1987, en la victoria de los New York Giants 39-20 sobre los Denver Broncos, que también se realizó en el Rose Bowl, se pagaron $75 dólares por entrada; $210 con el ajuste inflacionario.

En esta edición del Super Bowl la conveniente ubicación para los aficionados de los 49ers está ayudando a impulsar la demanda, ya que los residentes de California representan el 26% de las entradas vendidas en StubHub. Eso es más que las entradas combinadas vendidas a los que viven en Nevada (8%) y Kansas o Missouri (7%).

"Como se predijo, el primer Super Bowl en Las Vegas está viendo números fuertes - las ventas son casi el doble de esta época el año pasado y la demanda temprana ha superado con creces la última vez que Kansas City y San Francisco se reunieron en Miami", dijo el portavoz de StubHub Adam Budelli en un comunicado.

