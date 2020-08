Activistas denuncian que hispanos también mueren a manos de la policía

Mónica Muñoz Martínez, autora de “The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas” (La injusticia nunca te deja: La violencia contra los mexicanos en Texas), dice que las matanzas de hispanos no generan el mismo tipo de repercusión porque la mayoría de los estadounidenses no conocen esta historia violenta del sudoeste del país en contra de los hispanos. “El país no puede hablar de la raza fuera de los parámetros de los blancos y los negros”, manifestó Martínez. “Y eso no presenta la historia real de la supremacía blanca”.