El brote de diarrea y vómito que le aguó el viaje a más de 180 personas a bordo de un crucero de Royal Caribbean

Casi 200 pasajeros de crucero de una semana por Alaska sufrieron un brote gastrointestinal durante el viaje en uno de los buques de Royal Caribbean, reportaron este lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

Los CDC informaron que 180 de 2,172 pasajeros experimentaron vómito y diarrea durante el viaje del navío que salió el 20 de septiembre de Vancouver, Canadá, y recorrió varios puntos en Alaska, para volver a Canadá el 27 de septiembre.

Otros tres miembros de la tripulación del 'Radiance of the Seas' también experimentaron diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza y dolores musculares, al igual que otros pasajeros enfermos.

Los CDC desconocen el motivo del brote.

Así respondió Royal Carribean al brote gastrointestinal en el Radiance of the Seas

En respuesta a la enfermedad, Royal Caribbean y la tripulación a bordo del barco recogieron muestras de heces de los casos de enfermedad gastrointestinal para analizarlas y aumentaron sus procedimientos de limpieza y desinfección de acuerdo con su plan de prevención y respuesta ante brotes epidémicos.

“La salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos son nuestra máxima prioridad”, dijo un portavoz de Royal Caribbean a USA TODAY en un comunicado. “Para mantener un ambiente que apoye los más altos niveles de salud y seguridad a bordo de nuestros barcos, implementamos rigurosos procedimientos de limpieza, muchos de los cuales superan con creces las directrices de salud pública”, aseguró el portavoz.

No es la primera vez en este año que un crucero de Royal Caribbean presenta un número alto de casos de enfermedades gastrointestinales.

En abril, los CDC reportaron que el 'Radiance of the Seas' reportó 69 casos de enfermedades gastrointestinales ocasionadas por el norovirus, que es un virus muy contagioso que provoca vómitos y diarrea. A veces se le llama “gripe estomacal” o “virus del estómago”.

Los CDC advierten que viajar en cruceros expone a los viajeros a grandes volúmenes de personas.

Esta exposición puede crear el riesgo de enfermedad por alimentos o agua contaminados o, más comúnmente, por contacto de persona a persona.

En 2022, aproximadamente 12.5 millones de pasajeros se embarcaron en puertos norteamericanos para pasar sus vacaciones en crucero.

