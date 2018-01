Las 12 mentiras y frases engañosas de Trump en su primer discurso del Estado de la Unión

Esto es engañoso. No es la primera vez que Trump trata de ligar el terrorismo con la inmigración. Este mes, su administración publicó un informe asegurando que casi el 70% de las personas que han sido condenadas por crímenes relacionados con terrorismo internacional entre 2001 y 2016 fueron extranjeros que ingresaron legalmente a EEUU. Sin embargo, un reporte presentado en septiembre de 2017 por la organización New Americ, muestra que casi la mitad de los 415 casos de personas acusadas de terrorismo a las que le han hecho seguimiento eran ciudadanos nacidos en EEUU. David Sterman, analista de New America, explicó a Univision Noticias que la diferencia puede radicar en la manera cómo se recabaron los datos en el informe que utiliza Trump, que solo considera a convictos en cortes federales. Se dejaron fuera a personas procesadas en tribunales estatales o militares, como en el caso del ex mayor del ejército Nidal Hasan, quien en 2009 mató a 13 personas en Fort Hood, Texas, pese a que fue investigado por el FBI por sus vínculos con clérigos musulmanes radicales. Hassan fue procesado por asesinato y no por terrorismo.