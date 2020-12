Lupita te cuenta qué es el “sesgo de confirmación” y por qué es importante conocerlo para combatir la desinformación

Mientras que ahora hay más noticias que nunca , y más fuentes de noticias, la gente recibe sus noticias de cada vez menos lugares. Peor aún, esas fuentes no están proporcionando ningún tipo de "equilibrio", sino más bien promoviendo una única visión del mundo.

El sesgo de confirmación puede hacer que la gente sea menos propensa a comprometerse con información que cuestione sus puntos de vista. Un ejemplo de ello es un estudio reciente de 376 millones de usuarios de Facebook, que reveló que muchos preferían obtener sus noticias de un pequeño número de fuentes con las que ya estaban de acuerdo y no exponerse a ideas que fueran contrarias a lo que ya habían decido pensar.

El filtro-burbuja

El sesgo de confirmación tiene serias implicaciones en la vida real. ¿Entras en Facebook y solamente encuentras artículos afines a tu línea ideológica? ¿Aquella camiseta a la que echaste un vistazo en Amazon te persigue por la red en forma de banner? ¿La newsfeed del medio al que te suscribes no hace más que ratificar tu opinión? Así es cómo funcionan los algoritmos de los medios sociales. Estas "burbujas de filtro" sólo te da información con la que probablemente estás de acuerdo, mientras que excluyen la información contradictoria.

La burbuja de filtros se sirve de las herramientas curadas por algoritmos y del análisis que estos hacen del comportamiento de los usuarios para ofrecer productos atractivos y cada vez más personalizados a los usuarios. Facebook lo hace en el newsfeed y Google en su motor de búsquedas. No es el único: Bing, Yahoo, Youtube o el propio New York Times se sirven de la automatización para “mejorar la experiencia de los usuarios”. En términos de búsqueda de información, la burbuja de filtros genera una opinión pública cada vez más polarizada y contribuye a expandir la difusión de la desinformación, ya que los usuarios no solamente compartimos aquellos contenidos con los que más concordamos, sino que el sesgo de confirmación que precisamos logra que validemos titulares afines a nuestra visión del mundo.