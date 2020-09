Lupita te responde preguntas sobre el covid-19 y la desinformación

A veces no importa que una información sin fundamento sea desmentida. Una vez que se ha puesto a circular en redes sociales, tomando como referencia los medios que la han divulgado, resulta difícil separar lo verdadero de lo falso.

¿La hidroxicloroquina cura el coronavirus?

Aunque la hidroxicloroquina se ha sometido a algunos estudios en el contexto del brote de coronavirus, hasta ahora no hay evidencias que demuestre que sea eficaz contra el covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido suspender de forma temporal todos los ensayos en los que se está probando la hidroxicloroquina con pacientes con covid-19, tras varios estudios publicados en los que se afirma que este tratamiento está relacionado con un mayor riesgo de muerte y enfermedades cardíacas .

¿Se transmite por picaduras de mosquitos?

Los mosquitos son molestos y propagan el paludismo y el dengue, pero no un virus respiratorio como covid-19 que es transmitido por gotitas de saliva o secreciones nasales expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar.

¿Tomar antibióticos es bueno para curar el covid?



Los antibióticos funcionan contra las bacterias, no contra los virus y el covid-19 es una enfermedad poducida por un virus . Las vacunas contra la neumonía tampoco proporcionan protección contra el covid-19. Así que tomar antibióticos no va ayudar contra la enfermedad. Actualmente no hay medicamentos autorizados para el tratamiento o la prevención de covid-19.