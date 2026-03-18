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¿Tienes preguntas sobre cómo hacerte ciudadano estadounidense? Llama hoy a nuestra línea gratuita

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Este 19 de marzo estaremos ofreciendo un banco de llamadas gratuito junto a nuestros aliados de NALEO Educational Fund para brindar orientación a quienes desean iniciar el proceso para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

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Desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche (hora del Este), contaremos con expertos y voluntarios bilingües listos para responder sus preguntas sobre el proceso de naturalización. Podrá informarse sobre cómo saber si califica para la ciudadanía, cómo prepararse para el examen de ciudadanía, qué esperar durante la entrevista y cómo completar el formulario N-400. También podremos orientarle sobre clases de inglés disponibles en su área.

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Si usted es residente permanente y está pensando en hacerse ciudadano, puede llamar ahora mismo al 1-888-839-8682. La llamada es gratuita y confidencial, y la línea estará disponible en todo Estados Unidos.

NALEO Educational Fund es una organización sin fines de lucro dedicada a movilizar a la comunidad latina para participar en la vida cívica, brindando orientación sobre el proceso para obtener la ciudadanía y cómo participar en elecciones.

Según datos de USCIS, en el año fiscal 2024 más de 800,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Además, actualmente casi 9 millones de residentes permanentes ya califican para naturalizarse, de los cuales casi 4 millones son latinos, según NALEO.

Convertirse en ciudadano puede abrir muchas oportunidades, como el derecho a votar, viajar con pasaporte estadounidense y muchos otros beneficios.

Si cree que ya puede aplicar o simplemente tiene preguntas, llame hoy al 1-888-839-8682.

Para más información visite univision.com/contigo.

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