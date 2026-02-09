Únete a la Recolección de Abrigos de Univision Contigo en Texas
Ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en distintas regiones del país, Univision Contigo lanzó la campaña Recolección de Abrigos en el estado de Texas, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan durante la temporada de invierno.
Esta iniciativa busca recolectar abrigos, chamarras y suéteres, nuevos o usados en buen estado, para donarlos a organizaciones comunitarias que brindan apoyo directo a personas y familias afectadas por el frío extremo. La campaña se lleva a cabo del 2 al 13 de febrero en varias ciudades del estado, en colaboración con aliados locales.
Ciudades participantes y detalles de recolección
Houston, TX
Fechas: del 5 al 13 de febrero
Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado
Ubicaciones y horarios:
- Jueves 2/5 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
9275 Richmond Ave, Houston, TX 77063
- Viernes 2/6 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
3902 S Shaver St, Houston, TX 77034
- Lunes 2/9 | 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
3613 Avenue H, Rosenberg, TX 77471
- Martes 2/10 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
11120 North Freeway, Houston, TX 77037
- Miércoles 2/11 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
11655 Veterans Memorial Dr, Houston, TX 77067
- Jueves 2/12 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
1535 Elton St, Houston, TX 77034 Dallas–Fort Worth, TX
Fechas: del 2 al 13 de febrero
Horario general: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado
Ubicaciones:
- 9 de febrero
1115 E Pioneer Pkwy #125, Arlington, TX 76010
- 10 de febrero
3068 Forest Ln Suite 212, Dallas, TX 75234
- 11 de febrero
1408 W Davis St, Dallas, TX 75208
- 12 de febrero
2648 N Belt Line Rd Suite 2648, Irving, TX 75062
- 13 de febrero | 12:00 p.m. – 6:00 p.m.
3035 N Buckner Blvd, Dallas, TX 75228 San Antonio, TX
Fechas: del 2 al 13 de febrero
Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado
Ubicaciones: En cualquier sede de Taco Palenque
- Taco Palenque Loop 410 & Bandera Rd – 5706 Northwest Loop 410, San Antonio, TX 78238
- Taco Palenque Broadway – 1002 NE Interstate 410 Loop, San Antonio, TX 78209
- Taco Palenque Medical Center – 3847 Parkdale St, San Antonio, TX 78229
- Taco Palenque UTSA – 13719 I-10, San Antonio, TX 78249
- Taco Palenque Blanco Rd & 1604 – 18206 Blanco Rd Suite 101, San Antonio, TX 78258
- Taco Palenque Zarzamora – 7839 S I-35, San Antonio, TX 78224
- Taco Palenque Evans & 281 – 20518 US Hwy 281 N, San Antonio, TX 78259
- Taco Palenque The RIM – 17315 I-10 Suite 101, San Antonio, TX 78257
- Taco Palenque Frost Bank Center – Concesión dentro del Frost Bank Center (Section 124), San Antonio, TX 78219
Austin, TX
Fechas: del 2 al 13 de febrero
Horario: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
Ubicación:
- Univision Austin
2233 W. North Loop Blvd Austin, TX 78756
Con la campaña Recolección de Abrigos, Univision Contigo reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo acciones solidarias que ayudan a proteger del frío a quienes enfrentan mayores dificultades durante el invierno.