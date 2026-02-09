univision contigo Únete a la Recolección de Abrigos de Univision Contigo en Texas

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días en distintas regiones del país, Univision Contigo lanzó la campaña Recolección de Abrigos en el estado de Texas, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan durante la temporada de invierno.

Esta iniciativa busca recolectar abrigos, chamarras y suéteres, nuevos o usados en buen estado, para donarlos a organizaciones comunitarias que brindan apoyo directo a personas y familias afectadas por el frío extremo. La campaña se lleva a cabo del 2 al 13 de febrero en varias ciudades del estado, en colaboración con aliados locales.

Ciudades participantes y detalles de recolección

Houston, TX

Fechas: del 5 al 13 de febrero

Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado

Ubicaciones y horarios:

Jueves 2/5 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

9275 Richmond Ave, Houston, TX 77063



Viernes 2/6 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

3902 S Shaver St, Houston, TX 77034



Lunes 2/9 | 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

3613 Avenue H, Rosenberg, TX 77471



Martes 2/10 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

11120 North Freeway, Houston, TX 77037



Miércoles 2/11 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

11655 Veterans Memorial Dr, Houston, TX 77067



Jueves 2/12 | 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

1535 Elton St, Houston, TX 77034 Dallas–Fort Worth, TX

Fechas: del 2 al 13 de febrero

Horario general: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado

Ubicaciones:

9 de febrero

1115 E Pioneer Pkwy #125, Arlington, TX 76010



10 de febrero

3068 Forest Ln Suite 212, Dallas, TX 75234



11 de febrero

1408 W Davis St, Dallas, TX 75208



12 de febrero

2648 N Belt Line Rd Suite 2648, Irving, TX 75062



13 de febrero | 12:00 p.m. – 6:00 p.m.

3035 N Buckner Blvd, Dallas, TX 75228 San Antonio, TX

Fechas: del 2 al 13 de febrero

Donativos: abrigos nuevos o usados en buen estado

Ubicaciones: En cualquier sede de Taco Palenque

Taco Palenque Loop 410 & Bandera Rd – 5706 Northwest Loop 410, San Antonio, TX 78238

– 5706 Northwest Loop 410, San Antonio, TX 78238 Taco Palenque Broadway – 1002 NE Interstate 410 Loop, San Antonio, TX 78209

– 1002 NE Interstate 410 Loop, San Antonio, TX 78209 Taco Palenque Medical Center – 3847 Parkdale St, San Antonio, TX 78229

– 3847 Parkdale St, San Antonio, TX 78229 Taco Palenque UTSA – 13719 I-10, San Antonio, TX 78249

– 13719 I-10, San Antonio, TX 78249 Taco Palenque Blanco Rd & 1604 – 18206 Blanco Rd Suite 101, San Antonio, TX 78258

– 18206 Blanco Rd Suite 101, San Antonio, TX 78258 Taco Palenque Zarzamora – 7839 S I-35, San Antonio, TX 78224

– 7839 S I-35, San Antonio, TX 78224 Taco Palenque Evans & 281 – 20518 US Hwy 281 N, San Antonio, TX 78259

– 20518 US Hwy 281 N, San Antonio, TX 78259 Taco Palenque The RIM – 17315 I-10 Suite 101, San Antonio, TX 78257

– 17315 I-10 Suite 101, San Antonio, TX 78257 Taco Palenque Frost Bank Center – Concesión dentro del Frost Bank Center (Section 124), San Antonio, TX 78219

Austin, TX

Fechas: del 2 al 13 de febrero

Horario: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Ubicación:

Univision Austin