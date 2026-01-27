univision contigo Manejar Entonado Es Manejar Borracho

Video Manejar Entonado Es Manejar Borracho

Manejar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo todo por lo que vives y todo lo que más valoras

Manejar bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de muerte en las carreteras de los Estados Unidos. Aunque es ilegal manejar en estado de ebriedad, en 2023 una persona murió cada 42 minutos en un choque relacionado con el alcohol, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). En total, 12,429 personas perdieron la vida en choques automovilísticos en los que al menos un conductor estaba alcoholizado, lo que representó el 30% de todas las fatalidades de tránsito ese año.

¿Cómo afecta el alcohol al manejar?

El alcohol afecta el pensamiento, el razonamiento y la coordinación muscular; habilidades esenciales para manejar de manera segura. Estos efectos comienzan incluso con niveles de Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC) por debajo de .08. Una persona puede pensar que está “bien” para manejar, pero su capacidad ya está afectada.

PUBLICIDAD

En 2023, 2,117 personas murieron en choques relacionados con el alcohol en los que el conductor tenía un BAC entre .01 y .07. No es necesario estar legalmente “borracho” para poner en riesgo tu vida y la de los demás.

Sé responsable: ten un plan antes de beber

Cada vez que alguien maneja después de beber, pone en riesgo su vida y la de todas las personas en la carretera. La responsabilidad comienza antes del primer trago:

Elige con anticipación un conductor designado o planea tu transporte usando servicios de viaje compartido o un taxi.

Si organizas una reunión donde se sirve alcohol, ofrece opciones sin alcohol y asegúrate de que todos regresen a casa con un conductor sobrio.

Usa siempre el cinturón de seguridad; es una de las mejores protecciones ante conductores bajo los efectos del alcohol.

Si ves a un conductor afectado en la carretera, detente en un lugar seguro y comunícate con las autoridades.

El costo de beber y manejar

Las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol pueden cambiar una vida para siempre. Pones en riesgo tu vida, la de tus seres queridos y todo lo que más valoras. Además del impacto físico y emocional, también existe un fuerte costo económico.

Un DUI puede costar más de $10,000 en honorarios legales, multas, costos judiciales, tiempo perdido en el trabajo, aumento en las primas del seguro, remolque del vehículo y otros gastos. También puede provocar la pérdida de la licencia de conducir y del automóvil, afectando de manera significativa la vida personal, familiar y profesional.