Tainable Boutique: de pequeño sueño a gran impulsadora de emprendedoras de la moda que apenas comienzan

“De niña me preocupaba que tenía algunas dificultades con el aprendizaje. Pensaba que no llegaría lejos, que no podría tener una carrera universitaria y éxito en la vida. Pero mi mamá siempre decía que yo tenía ‘inteligencia emocional’ y me era muy fácil hacer amigos y entender a la gente”, y esa ha sido su gran arma de lucha.