Fortaleciendo la presencia de Afro-Latinas en el ámbito directivo.

El Estado Actual

En la actualidad hay datos que han destacado la disparidad de oportunidades laborales y sus impactos en diferentes grupos raciales. Más específicamente, la narrativa "positiva" sobre el éxito de afroamericanos o latinos (centrándose en los descendientes de América Latina) en las empresas de Estados Unidos. Pero, ¿qué tan cierto es esto?

A pesar de que los latinos se han convertido en el segundo grupo de población más grande en los Estados Unidos, aún están notablemente subrepresentados en los consejos corporativos. Históricamente, las latinas han sido las menos representadas, con el 1% de los puestos en los Fortune 500, la cifra más baja de asientos de cualquier género o grupo étnico especificado por la Latino Corporate Directors Association. Pero las estadísticas desalentadoras son aún más sombrías cuando observamos las identidades interseccionales dentro de la población latina en el mundo empresarial de Estados Unidos.

Debido al aumento de los movimientos sociales y políticos en los Estados Unidos, ha habido un aumento en la investigación sobre las mujeres negras y latinas como grupos demográficos diferentes en el lugar de trabajo. Sin embargo, persiste una brecha y falta de datos interseccionales sobre las afro-latinas en corporaciones americanas. Como resultado, las afro-latinas a menudo son pasadas por alto y/o ausentes cuando se trata de representación en el discurso de género y raza en los Estados Unidos. Según el informe de Nielsen Hispanic Diverse Insights, "La población afro-latina representa el 1.2% del total de la población de EE. UU., o 3.8 millones, pero constituye casi el 8% de toda la población negra y el 6.3% de la población latina". Para cerrar la brecha, debe haber una intención de aumentar la visibilidad y combatir los sesgos implícitos para las afro-latinas en "Corporate America." Para que la narrativa cambie verdaderamente, es necesario tener una discusión más significativa sobre la percepción y la interseccionalidad de ser negra y latina.

Una Historia Personal

Al igual que todos los demás, yo también crecí creyendo en el sueño americano. Como colombiana-estadounidense de primera generación, originario de Newark, Nueva Jersey, era raro para mí ver a mujeres en posiciones de poder en los años 90, y mucho menos a afro-latinas. Al inicio de mi carrera corporativa en la industria de la publicación de moda en la ciudad de Nueva York, tuve la suerte de trabajar con más mujeres, pero más allá de eso, el panorama seguía siendo en gran medida homogéneo, es decir, mayoritariamente blanco. Sin importar la sala a la que entrara, siempre seguía siendo "la única". La única mujer negra, la única latina; olvídate de ser reconocida como afro-latina. Eso confundía a demasiada gente.

Desde entonces, he cambiado de rumbo y he desarrollado mi carrera en marketing en varias industrias, buscando en secreto pertenencia. Ya sea en Salud y Bienestar, Automotriz o Tecnología, continuamente me encontraba con diferentes manifestaciones de sesgo implícito. Estos sesgos podían manifestarse en discriminación basada en tonos de piel o en una omisión completa de mi identidad. A partir de esas experiencias, he llegado a la conclusión de que para impactar en la homogeneidad en "Corporate America" y aumentar la diversidad visible para las afro-latinas, debemos hacer un esfuerzo significativo para impulsar a las mujeres en la comunidad afro-latina. Lamentablemente, a pesar de un enfoque elevado en abordar la inequidad racial, las afro-latinas siguen estando en gran medida ausentes cuando se trata de representación.

Actualmente, vivimos en una era de rápidos desarrollos tecnológicos, lo que ha aumentado la democratización y la conciencia de oportunidades laborales para muchos. Pero lo que se pierde en la confusión es la proporcionalidad de quiénes se benefician principalmente de este aumento de la riqueza agregada. Para mí, todo comienza con la creación de nuevos caminos en lugar de seguir persiguiendo las vías congestionadas que ya no nos sirven, ayudan ni nos ven. Lo que he aprendido es que no se trata únicamente de mi identidad; se trata de la aceptación de mi interseccionalidad por parte de la sociedad y de cómo se refleja eso en la sala de juntas. Por ejemplo, finalmente encontré pertenencia (admitidamente por accidente) en la comunidad empresarial, específicamente asesorando a startups en diversos sectores en sus iniciativas de marketing. Al abrir ese camino profesional, me ha permitido y empoderado para impulsar a otras mujeres que son similares a mí.

Elevar cada voz de Afro-Latina

Mi mamá solía decir con frecuencia, "Dime con quien andas y te diré quien eres." Como seres humanos, tenemos una tendencia natural a asociarnos con personas con las que nos sentimos más cómodos, lo que a menudo se manifiesta en buscar grupos que se parecen más a nosotros mismos. Pero, lamentablemente, esa mentalidad se filtra hasta la sala de juntas. En cambio, debemos establecer, construir y cultivar auténticamente nuestras relaciones hacia un propósito mayor.

Como resultado, la diversificación de la red es crucial.

Lo que es alentador ver es que se han dado algunos pasos para lograr cambios en el nivel más alto. Por ejemplo, hubo un intento en 2020, donde California aprobó una ley para diversificar e incrementar la equidad racial en la sala de juntas (AB-979 Corporations). Lamentablemente, el tribunal determinó eventualmente que el estatuto AB 979 era ilegal. Este caso representativo es un paso en la dirección correcta para que el resto del país tome nota y, con suerte, aplique una decisión favorable.