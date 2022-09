@mexichicsa: el emprendimiento de dos hispanas que conquista con piezas únicas de artesanos mexicanos

“Desde muy chiquitita me encantaba vestirme de Frida Khalo, de colores, me gustaban las blusas con bordados y eso que todavía no hablaba”, nos dice Sophia, quien es la encargada de tomar las fotos de la mercancía, publicarlas en las redes sociales y venderlas -junto a su mamá- a través de Facebook e Instagram lives.