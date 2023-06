Promoviendo la Aceptación y la Igualdad: Apoyando a la Comunidad LGBTQ+ más allá del Mes del Orgullo

4. Por último, es fundamental conocer el lenguaje inclusivo correcto y no tener miedo de hacer preguntas. Estos conceptos pueden ser desconocidos para muchas personas, pero eso no significa que no debamos utilizarlos para fomentar el respeto. Te invitamos a acudir a organizaciones como GLAAD, que cuentan con glosarios y guías de terminología correcta del lenguaje inclusivo.