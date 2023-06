"Por primera vez me había llamado mijo": La historia de aceptación y amor en el proceso de transición de Michael Soto

Mi abuela se había ido a dormir horas antes, así que me sorprendió verla entrar en la cocina. Preparé una taza de té para los dos y, durante unos momentos, nos sentamos en esa cocina a contemplar la nieve que caía fuera a través de una ventana. Mi abuela eligió este momento tranquilo para enseñarme una lección importante. Ella se dirigió a mí y me preguntó: “Mijo, ¿estás feliz?” Me sorprendió y sabía que no estaba preguntando si estaba contento después de mi mudanza, sino que estaba haciendo una pregunta mucho más importante. Por primera vez me había llamado mijo. Sonreí y le respondí: “Sí, abuela, estoy muy contento”. Ella asintió con la cabeza y meditó su respuesta durante unos momentos. Luego dijo: “Bien, bien. Solo tengo una solicitud”. Respiraba y me preparaba, con un poco de miedo y nerviosismo, asentí y esperé a que continuara. Me miró a la cara y luego me miró directamente a los ojos y me dijo: “Simplemente no tengas mal el vello facial. Demasiados hombres tienen mal el vello facial”. Sonreí, sentí lágrimas de alegría en mis ojos y mi voz se agrietó mientras respondía: “Puedo hacer esa abuela”.