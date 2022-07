TelevisaUnivision presenta Programa para fortalecer un Sistema más diverso, inclusivo y equitativo en la Industria de los Medios.

Gabriela Garcia Medina

Gabriela García Medina es una cineasta cubano-estadounidense. Su cortometraje LITTLE CON LILI (2018) ganó Best of Fest en HBO Women in Comedy Festival (2019), Su largometraje está en desarrollo con Mandalay, Nuyorican Productions y Netflix. Gabriela recibió su BFA de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la UCLA (2001-2005) con una especialización en Teatro y una doble especialización en Estudios Chicano/a y Estudios Afroamericanos. Tiene dos maestrías en Bellas Artes del Instituto de Artes de California, en Actuación y Escritura (2012-2015).