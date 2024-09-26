Para Exigir Cambios en las Politicas, la Comunidad Latina Debe Votar

A principios de este año, El Instituto LIBRE, la organización sin fines de lucro que dirijo, encuestó a los latinos sobre sus opiniones sobre la economía y la dirección general de nuestro país. Las respuestas fueron abrumadoramente pesimistas. Según los resultados, la inflación, el alto costo de vida y la incertidumbre económica son los factores que impulsan la ansiedad que enfrentan muchos latinos día a día. Y aunque nuestra encuesta encontró que los latinos siguen creyendo en el sueño americano, muchos sienten que se está volviendo cada vez más inalcanzable. Afortunadamente, vivimos en una democracia en la que celebramos elecciones para elegir un presidente y determinar el control del Congreso. Y en 2024, la comunidad latina está en una posición para ejercer su voto. Según el Pew Research Center, se estima que 36.2 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones de este año. A modo de comparación, 32.3 millones de latinos fueron elegibles para votar en las elecciones de 2020. La población latina elegible para votar está creciendo a la velocidad impresionante. De hecho, el mismo estudio encontró que cada año, alrededor de 1.4 millones de hispanos se vuelven elegibles para votar.

Lamentablemente, no todos los votantes latinos elegibles eligen votar.

En 2020, por ejemplo, poco más de la mitad de todos los latinos elegibles votaron. Y si bien ese fue un paso positivo, esto significa que hay muchos latinos que no sienten que deberían ejercer su derecho al voto. La apatía y el cinismo ciertamente contribuyen a esto, pero también lo hace la confusión sobre cómo y dónde votar.

Es por eso que nos entusiasmó unir fuerzas con Univisión a principios de este año en una campaña nacional titulada: Vota Conmigo.

Vota Conmigo busca brindar información esencial a los votantes latinos y, al mismo tiempo, derribar las barreras que existen entre los latinos y el proceso democrático de nuestro país. Para lograrlo, Vota Conmigo se está asociando con organizaciones latinas y grupos cívicos para educar y alentar a los votantes latinos elegibles a que expresen su opinión en las elecciones federales y estatales que se llevarán a cabo este año.

Para ayudar a difundir la información, mis colegas del Instituto LIBRE se han asociado con Univisión para educar y motivar a los latinos a votar este año.

Unirse a Vota Conmigo fue una decisión fácil.

El Instituto LIBRE existe para equipar a la comunidad latina con las herramientas y los recursos que necesita para prosperar. En la práctica, esto significa impartir clases de inglés como segundo idioma (ESL), organizar sorteos de mochilas para el regreso al l a escuela, organizar clubes de lectura, dirigir talleres de empoderamiento de la mujer y educar a la comunidad latina sobre el papel del gobierno. También hablamos sobre el impacto que tienen las políticas en nuestra vida cotidiana, así como sobre lo que la comunidad latina puede hacer para generar cambios.

Cada estado en el que el Instituto LIBRE tiene presencia es diferente, pero si hay algo que estos estados tienen en común es que la comunidad latina está entusiasmada y motivada por vivir su versión del sueño americano. Aunque saben que es increíblemente difícil llegar a fin de mes y ahorrar para el futuro, la comunidad latina también sabe que Estados Unidos es un lugar especial.

A diferencia de muchos países del mundo, incluidos los lugares de América Latina de donde muchos de nosotros emigramos, Estados Unidos sigue siendo un lugar donde el trabajo duro, el ingenio y la perseverancia dan sus frutos. Y para muchos latinos, su versión de vivir el sueño americano es ver a sus hijos y nietos recibir oportunidades que ellos no pudieron tener cuando eran más jóvenes.

Como organización no partidista, no les decimos a los latinos por quién votar, pero sí hablamos sobre el papel del gobierno y cómo la creencia en las personas, y no en las políticas impuestas desde arriba, ha hecho que nuestro país sea libre y próspero.

Al empoderar a las personas, la prosperidad y las oportunidades florecen.

Este año, el futuro de nuestro país puede depender en gran medida de la comunidad latina. Por eso es tan importante alentar a todos los votantes latinos elegibles a emitir su voto y hacer oír su voz. ¡Vota Conmigo!