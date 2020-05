Recomendaciones de maestros para mejorar el aprendizaje a distancia de tus hijos

1. Mantengan una rutina

Veritza Kostovski, consejera de la escuela Center for International Education de Miami, sugiere mantener una rutina: que los niños se levanten a la misma hora de lunes a viernes, se bañen, se cambien de ropa (es muy importante evitar que se queden en pijama), se desayunen y empiecen su trabajo escolar. Es apropiado que tengan un horario para las clases, una hora para el lunch y otra para las realizar las asignaciones de los maestros. También es esencial, tanto para los padres como para los niños, dibujar una línea entre el tiempo del estudio y el del descanso.

2. Ubiquen un espacio para las actividades académicas

Lo mejor es tener un área de la casa destinada al aprendizaje a distancia. Los maestros recomiendan que el niño realice sus actividades educativas en un espacio distinto a su cuarto y que esté lejos del televisor. Esto facilitará su concentración y lo ayudará a diferenciar el estudio de la diversión. Pero hay que tener cierto grado de flexibilidad y adaptarse: no todos los hogares tienen varios ambientes o espacio suficiente.

3. Hagan pausas entre las actividades

4. Apliquen un sistema de expectativas y consecuencias

Dile a tus hijos de manera clara qué esperas de ellos en esta situación y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esas expectativas. Por supuesto, es importante que tus aspiraciones estén ajustadas a la realidad y sean apropiadas para su edad. Sin embargo, no desestimes las consecuencias: no es necesario reprenderlos a cada momento, pero sí que sepan que tú como padre pones las reglas.