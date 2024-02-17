Trump esquivó una "pena de muerte corporativa", pero no un golpe a sus negocios: te explicamos

Video Las prohibiciones que tendrá Trump en Nueva York tras la sentencia que le ordena pagar $355 millones por fraude

Sin embargo, la decisión judicial sí asestó un golpe a Trump, que ahora enfrenta una enorme multa, restricciones a la hora de conseguir préstamos y una supervisión externa sobre sus empresas.

En una decisión inicial el año pasado, el mismo magistrado había amenazado con cerrar negocios clave del expresidente, lo que abrió la puerta a un potencial escenario en el que se le pusiera el letrero 'se vende' a la Trump Tower y otras propiedades. Pero el juez Arthur Engoron no llegó al punto de ordenar la "disolución" de esos negocios y optó por designar a dos supervisores que tendrán su lupa sobre la Trump Organization para asegurarse de que no vuelva a presentar cifras falsas.

"Es un giro total", dijo el abogado de propiedades Leitman Bailey. “Hay una gran diferencia entre tener que vender tus activos y tener a un supervisor mirando sobre tus hombros", explicó.

En su fallo, Engoron prohibió a Trump ser directivo de cualquier corporación en Nueva York durante tres años, tomar préstamos con bancos basado allí y espetó una multa de cientos de millones de dólares a él y a los otros acusados.

Aquí explicamos cómo la decisión judicial puede impactar los negocios de Trump, quien lidera actualmente la carrera por la nominación presidencial republicana de cara a las elecciones de este año.

La enorme cantidad de efectivo que deberá pagar Trump

Esta es posiblemente la peor parte del fallo. Trump y sus empresas deberán pagar $355 millones por "ganancias ilícitas". Los hijos de Trump, Eric y Donald Trump Jr., que le ayudaron a manejar los negocios, tendrán que pagar $4 millones cada uno. Y quien era su principal funcionario financiero deberá poner otro millón, por lo que la decisión total se empina a $364 millones.

"No creo que haya manera en la que Trump pueda continuar operando su negocio como hasta ahora", dijo el profesor de Derecho de Syracuse University Gregory Germain. "Es mucho dinero", agregó.

La multa llega en momentos en que las finanzas de Trump cojean por los casos criminales que afronta. Además, al expresidente se le fijó otra indemnización de $88 millones por la demanda por abuso sexual y difamación presentada por la escritora E. Jean Carroll.

Y se pone peor. Trump también tendrá que pagar los intereses acumulados desde las fechas en las que recibió beneficios a raíz del fraude. Esos intereses suman otros $100 millones, de acuerdo con la fiscal general de Nueva York.

No se espera que pague pronto. Los abogados ya dijeron que apelarán y eso significa que no tendrá que desembolsar nada por ahora. Aunque sí tendrá que dar una fianza mientras corre el proceso.

Trump, de acuerdo con una deposición realizada durante el caso, dijo que contaba con más de $400 millones en efectivo, por lo que tendría el dinero para cubrir la multa.

No tendrá que vender propiedades

La decisión del juez de septiembre fue vaga cuando mencionó la "disolución" de los negocios de Trump. Pero varios expertos dijeron a la agencia AP que, en el peor de los casos, habría llevado a la venta de sus propiedades en Nueva York, de su mansión en Florida, de un hotel en Chicago y de varios clubs de golf, incluyendo los de Miami, Los Ángeles y Escocia.

Un abogado de Trump, Christopher Kise, catalogó ese potencial escenario como una "pena de muerte corporativa". Ni siquiera la fiscal general de Nueva York, quien presentó la demanda, habló de "disolver" los negocios de Trump.

Una investigación de AP confirmó lo inusual que habría sido un castigo como ese: el caso de Trump habría sido el único negocio grande en 70 años de casos similares disuelto sin haberse mostrado a víctimas que de forma evidente hubiesen sufrido cuantiosas pérdidas financieras. La principal supuesta víctima del fraude, Deutsche Bank, no se ha quejado hasta ahora por las pérdidas sufridas.

Pero Engoron echó hacia atrás en su decisión del viernes pasado y dijo que con los supervisores era suficiente.

Fuera de las juntas directivas en Nueva York por tres años

Esto supone un sacudón en la Trump Organization, pero no está claro el impacto real. A Trump se le podrá sacar de la oficina más importante de la organización, pero como dueño no se le revocó la potestad de designar a quien quiera.

"No es que no podrá incidir en estas empresas", dijo el profesor de Derecho de University of Michigan William Thomas. “Simplemente no puede ser designado a un puesto", agregó.

Thomas consideró que mucho dependerá de cómo el supervisor gestione el posible escenario en el que Trump quiera manejar su organización de forma solapada. "Puede que quiera entrar en la oficina y decirles qué hacer, pero habrá un forcejeo", añadió.

Los dos candidatos obvios a ayudarle a Trump a mantener el control, sus dos hijos adultos, no podrán hacerlo pues el juez les prohibió ser designados a alguna posición en compañías en Nueva York durante dos años.

Cero préstamos para sus negocios

A Trump también se le prohibió obtener préstamos de bancos en Nueva York, lo que supone un golpe duro debido a que muchas entidades importantes están basadas ahí.

Trump ha reducido fuertemente su deuda en los últimos años y no necesitará refinanciar una porción considerable. Pero sus finanzas sufrirían si llegara a necesitar dinero fresco. Sin acceso al dinero de los bancos tendría que recurrir al efectivo para sus nuevos negocios o a otro tipo de financiamiento, como los fondos de capital privado o de cobertura.

