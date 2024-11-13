El victorioso regreso de Trump a Washington: visita a Biden en la Casa Blanca, una tradición que él no respetó en 2020

Video El momento en el que Joe Biden recibe al presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca

Antes de regresar definitivamente el día de su investidura, Donald Trump visita la Casa Blanca este miércoles por invitación del presidente demócrata Joe Biden, una tradición que el republicano obvió cuando le tocó a él el turno de invitar a su sucesor en 2020.

Hace cuatro años, Trump no solo cortó con un antiguo canon de cortesía, sino que incluso se fue de Washington DC antes de que Biden tomara posesión el 20 de enero de 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses S. Grant en 1869.

El president Joe Biden se reúne con el presidente electo Donald Trump en la Oficinal Oval. Imagen Evan Vucci/AP

Biden también tiene la distinción inusual de, por un lado, haber vencido a Trump en un ciclo y, por otro, haber vuelto a competir contra él durante unos 15 meses en esta campaña. Mientras buscaba la reelección, el presidente constantemente denunciaba a Trump como una amenaza para la democracia y los valores fundamentales de la nación antes de abandonar la carrera en julio y respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris, quien asumió su propia campaña y perdió el día de las elecciones.

Qué se espera de la reunión entre Biden y Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden está comprometido a “garantizar que esta transición sea efectiva, eficiente, y lo está haciendo porque es la norma, sí, pero también porque es lo correcto para el pueblo estadounidense”. “Queremos que esto salga bien”, agregó la portavoz de la administración. “Queremos que este sea un proceso que cumplir tareas”.

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, se hizo eco de ese sentimiento y dijo que la administración defenderá el “traspaso responsable de un presidente al siguiente, que forma parte de la mejor tradición del país”.

La invitación de Biden a Trump incluye a su esposa, la ex y ahora próxima primera dama, Melania Trump. Tradicionalmente, cuando los presidentes saliente y entrante se reúnen en el Ala Oeste, la primera dama recibe a su sucesora en el piso superior de la residencia, pero no se espera que la mujer del republicano asista.



La visita del miércoles es más que una cortesía.

“Repasarán los principales temas, tanto de política interna como externa, incluido lo que está sucediendo en Europa, Asia y Medio Oriente”, dijo Sullivan a CBS sobre la reunión de este miércoles. “Y el presidente tendrá la oportunidad de explicarle al presidente Trump cómo ve las cosas... y hablar con el presidente Trump sobre cómo piensa el presidente Trump abordar estos temas cuando asuma el cargo”.

“Le aseguré que ordenaría a toda mi administración trabajar con su equipo”, dijo Biden sobre la llamada con Trump cuando hizo la invitación.

Por su parte, el presidente electo “espera con interés la reunión”, dijo el portavoz Steven Cheung.

Invitación a la Casa Blanca al presidente electo, una tradición "saludable para la democracia"

Cuando los dos se encuentren en el Despacho Oval este miércoles, técnicamente será la primera vez desde 1992 que un presidente saliente se sienta con uno entrante contra quien compitió directamente en campaña. En aquel entonces, el presidente republicano George H.W. Bush se reunió con el demócrata y presidente electo Bill Clinton aproximadamente dos semanas después de enfrentarse en el día de las elecciones.

Bush y Clinton hablaron de política antes de dirigirse juntos a la Sala Roosevelt para reunirse con su personal de transición. Clinton más tarde calificó la reunión de “fantástica” y dijo que Bush fue “muy útil”.

A lo largo de las décadas, tales reuniones de traspaso entre presidentes salientes y sus sucesores han sido por turnos amistosas, tensas o un punto medio entre ambas.

Jim Bendat, historiador y autor de 'Democracy’s Big Day: The Inauguration of Our President', calificó las charlas cara a cara entre presidentes salientes y entrantes como “saludables para la democracia”. “Me complace ver que los demócratas han optado por tomar el camino alto y volver a las tradiciones que realmente hacen grande a América”, dijo Bendat.

Trump también fue invitado a la Casa Blanca por Obama cuando ganó en 2016

La reunión con Biden no será territorio desconocido para Trump. Él y el entonces presidente demócrata, Barack Obama, sostuvieron un encuentro en el Despacho Oval que duró más de los 90 minutos programados, días después de las elecciones de 2016. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, también mostró a Jared Kushner, yerno de Trump, el Ala Oeste.

“Ahora vamos a querer hacer todo lo posible para ayudarte a tener éxito. Porque, si tú tienes éxito, entonces el país tiene éxito”, le dijo Obama a Trump, a pesar de que el presidente electo acababa de lograr una victoria que dañó el legado del presidente saliente y de que era pública y notoria su nula afinidad personal.

Encuentro entre Trump y Obama en la Casa Blanca tras la victoria del republicano en 2016. Imagen Pablo Martinez Monsivais/AP



Trump parecía nervioso y estaba inusualmente comedido, llamando a Obama “un buen hombre”. Calificó la reunión como “un gran honor”. dijo que sentía “gran respeto” por Obama y que “discutieron muchas situaciones diferentes, algunas maravillosas y algunas difíciles”.

“Tengo muchas ganas de tratar con el presidente en el futuro, incluyendo su consejo”, dijo Trump. El secretario de prensa de la Casa Blanca de Obama, Josh Earnest, describió la reunión como “al menos un poco menos incómoda de lo que algunos podrían haber esperado”, y señaló que los dos “no volvieron a litigar sus diferencias en el Despacho Oval”.

De hecho, ese encuentro transcurrió lo suficientemente bien como para tranquilizar a algunos críticos de Trump de que podría crecer en el cargo y volverse más presidencial en temperamento y acción, una evaluación rápidamente subsumida por el gusto del republicano por la fanfarronería y el conflicto político una vez que comenzó su administración, especialmente cuando se trataba de su predecesor.

Solo unos cuatro meses después, Trump acusó a Obama, sin pruebas, de haber “intervenido sus llamadas" en la Torre Trump antes de las elecciones de 2016. En redes sociales, criticó al expresidente por “Mccarthismo” y lo denunció como “Nixon/Watergate. ¡Mal tipo (o enfermo)!”

Los ayudantes de Obama ahora dicen que, aunque la reunión Trump-Obama de 2016 fue bien públicamente, el equipo del presidente entrante ignoró la mayor parte del proceso de transición y no tuvo el mismo respeto por la Casa Blanca y las instituciones federales que ellos o el equipo del presidente republicano George W. Bush.

Uno recordó que la única pregunta que hicieron los contrapartes de Trump en ese momento no fue sobre la carga de trabajo o responsabilidades venideras, sino cómo encontrar mejor un apartamento en Washington.

La invitación a la Casa Blanca al próximo presidente: una tradición, pero no un requisito

El proceso oficial de transición no exige que los presidentes inviten a sus sucesores a reuniones cara a cara, aunque puede parecer así.

“La transferencia psicológica ocurre entonces”, dijo alguna vez el exvicepresidente Walter Mondale.

No hay registro de que George Washington haya programado una reunión formal con el segundo presidente de la nación, John Adams, antes de dejar la entonces capital, Nueva York. Y Adams, después de mudarse a la Casa Blanca durante su mandato, nunca invitó a su rival político y sucesor, Thomas Jefferson, antes de irse sin asistir a su toma de posesión en 1801.

Sin embargo, para 1841, el presidente Martin Van Buren recibió al presidente electo William Henry Harrison, quien lo había derrotado contundentemente en el día de las elecciones, para cenar en la Casa Blanca. Incluso más tarde ofreció dejar la residencia oficial temprano para hacer espacio para su sucesor después de que el Hotel Nacional de Washington, donde Harrison había estado alojado, se llenara demasiado. Harrison en cambio hizo un breve viaje preinaugural a Virginia.



Más recientemente, el republicano George W. Bush recibió a Obama en la Casa Blanca en 2008 después de calificar la elección del primer presidente negro de la nación como un “triunfo de la historia estadounidense”.

Y ocho años antes, el propio Bush era el recién llegado cuando se reunió con el saliente Clinton, quien había negado a su padre un segundo mandato. Su charla ocurrió justo ocho días después de que la Corte Suprema resolviera la disputada elección de 2000, y Bush también se dirigió más tarde a la residencia del vicepresidente para hablar brevemente con el hombre al que había derrotado, Al Gore.

Bush y Gore no dijeron de qué hablaron, aunque el secretario de prensa del vicepresidente, Jim Kennedy, describió la conversación como destinada a “demostrar que este es un país donde dejamos de lado nuestras diferencias después de una larga y difícil campaña”.

Trump y Harris hablaron por teléfono la semana pasada, cuando la demócrata lo llamó para felicitarlo por su triunfo, pero no tienen planeada una reunión cara a cara.

Trump también se reunirá con legisladores republicanos en Washington

Trump también tiene previsto reunirse con los republicanos del Congreso, que se centran en sus prioridades del primer día y se preparan para un posible gobierno unificado con una arrasadora mayoría republicana en la capital del país. Su llegada en medio de las elecciones de liderazgo republicano en el Congreso, que ocurren también este miércoles a puertas cerradas, podría influir en el resultado.

La visita se produce cuando los republicanos, que ya se hicieron con el control del Senado, están a punto de ratificar su mayoría en la Cámara de Representantes.

Es un sorprendente regreso a la sede del gobierno de Estados Unidos para el expresidente, que dejó el cargo hace casi cuatro años como un líder disminuido y políticamente derrotado tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. En ese momento, incluso algunos republicanos de alto rango habían comenzado a denostarlo por su papel en ayudar a incitar la violencia ese día. Pero su victoria en las elecciones de la semana pasada completa una remontada política que ha visto a Trump convertirse una vez más en el líder indiscutible del Partido Republicano, a pesar de ser un criminal convicto.

Antes de la visita, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que los republicanos están "listos para cumplir" con la agenda de "Estados Unidos primero" de Trump. La llegada del presidente electo brindará otro impulso a Johnson, quien se ha acercado cada vez más a Trump mientras trabajaba para mantener su mayoría.

Johnson dijo que espera ver a Trump repetidamente durante la semana, incluido un evento más tarde esta noche, y en la propiedad del presidente electo en Mar-a-Lago, Florida, "todo el fin de semana".

No está claro si Trump también visitará el Senado, que está enredado en una elección de liderazgo a puerta cerrada más divisiva en la carrera de tres candidatos para reemplazar al líder saliente del Partido Republicano, Mitch McConnell.

Los aliados de Trump están presionando a los senadores republicanos para que voten por el senador Rick Scott de Florida, quien había sido un candidato poco probable que desafiara a dos republicanos más veteranos, el senador John Thune de Dakota del Sur y el senador John Cornyn de Texas, para el puesto.

