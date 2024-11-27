Trump nomina a Keith Kellogg, veterano de su primer gobierno, como enviado especial para Ucrania y Rusia

Video Israel aprueba un acuerdo temporal de alto al fuego con Hezbollah en Líbano: durará 60 días

Donald Trump dijo este miércoles que ha designado a Keith Kellogg, un general retirado y altamente condecorado, para ser su próximo enviado especial para Ucrania y Rusia.

Kellogg, quien es uno de los responsables de un libro de política firmemente conservador que establece una agenda de seguridad nacional de “Estados Unidos Primero” para el próximo gobierno, asumirá el cargo cuando la invasión rusa de Ucrania entre en su tercer año en febrero.



Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social y dijo: “¡Estuvo conmigo desde el principio! ¡Juntos, aseguraremos la PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA y haremos que Estados Unidos y el mundo sean SEGUROS OTRA VEZ!”.

¿Quién es Keith Kellogg, próximo enviado especial para Ucrania y Rusia de Trump

?

Kellogg, un teniente general retirado del ejército de 80 años de edad que ha sido durante mucho tiempo el principal asesor de Trump en cuestiones de defensa, se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente Mike Pence y como jefe de personal del Consejo de Seguridad Nacional. También fue asesor de Seguridad interino para Trump después de que Michael Flynn renunciara.

Como enviado especial para Ucrania y Rusia, Kellogg tendrá que navegar en una guerra cada vez más insostenible entre las dos naciones.

La Casa Blanca ha enviado más de $56,000 millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y espera enviar miles de millones más a Kiev antes de que Joe Biden deje el cargo en menos de dos meses.

Trump ha criticado repetidamente los miles de millones que el actual gobierno ha invertido en Ucrania. Washington ha aumentado recientemente los envíos de armas y ha perdonado miles de millones de dólares en préstamos otorgados a Kiev.

El presidente republicano entrante ha dicho que podría poner fin a la guerra en 24 horas, comentarios que algunos expertos interpretan como que podría presionar a Ucrania para que entregue territorio que Rusia ahora ocupa.

Como copresidente del Centro para la Seguridad Estadounidense del American First Policy Institute, Kellogg escribió varios de los capítulos del libro de políticas del grupo.

Dicho libro, al igual que el “Proyecto 2025” de la Heritage Foundation, es una iniciativa para trazar una agenda de seguridad nacional de Trump y evitar los errores de 2016, cuando llegó a la Casa Blanca en gran medida sin preparación.

En abril, Kellogg aseguró que “poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania requerirá un liderazgo fuerte, que ponga a EEUU primero, para lograr un acuerdo de paz y poner fin de inmediato a las hostilidades entre las dos partes en conflicto”.

Mike Waltz, el representante republicano por Florida nominado por Trump como su asesor de Seguridad Nacional, dijo este miércoles que “Keith ha dedicado su vida a defender a nuestro gran país y está comprometido a llevar la guerra en Ucrania a una resolución pacífica”.

Kellogg, testigo clave en las investigaciones contra Trump que terminaron en juicios políticos

El de Kellogg fue uno de los nombres clave en las múltiples investigaciones sobre Trump que datan de su primer mandato.

Fue uno de los funcionarios de la administración que escucharon la llamada de julio de 2019 entre Trump y Volodymyr Zelenskyy en la que Trump instó al presidente ucraniano a realizar investigaciones sobre los Biden.

La llamada, que Kellogg diría más tarde que no le había suscitado ninguna preocupación, fue el centro del primero de los dos casos de juicio político o impeachment que la Cámara de Representantes realizó contra Trump, aunque fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones.

El 6 de enero de 2021, horas antes de que seguidores de Trump asaltaran el Capitolio, Kellogg (quien entonces era el asesor de Seguridad Nacional de Pence) escuchó una acalorada llamada en la que Trump le dijo a su vicepresidente que se opusiera o retrasara la certificación en el Congreso de la victoria electoral de Biden.

Despùés, dijo a los investigadores de la Cámara de Representantes que recordaba que Trump le dijo a Pence algo así como: "No eres lo suficientemente fuerte para tomar la decisión".

