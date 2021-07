Entre pagar deudas y crear un fondo de emergencia: 4 familias cuentan cómo les ayuda el dinero del crédito por hijo

Reconoce que no les ha faltado lo esencial, siempre han tenido un plato de comida sobre la mesa y un techo para resguardarse. Por eso se ha prometido dar un "uso sabio" a los 750 dólares del crédito por hijo. "No es algo para gastar, porque si es por adelantado quiere decir que el año que viene no va a ser lo mismo. No quiero comprar nada que se pueda depreciar", dijo sobre este crédito.