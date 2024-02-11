Ronna McDaniel, una 'trumpista' fiel desechada por el mismo Donald Trump

Video Trump sin inmunidad presidencial y la edad de Joe Biden: Lo bueno y lo malo de la semana

Ronna McDaniel logró lo que muy pocos lograron alrededor de Donald Trump: mantener un cargo en el liderazgo del Partido Republicano por más de siete años, una gestión prolongada en comparación a la alta rotación de miembros del gabinete y otros colaboradores que exhibió el gobierno del magnate neoyorquino.

Pero su función como presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC por sus siglas en inglés) puede estar llegando a su final. Medios de comunicación estadounidenses reportaron la semana pasada que McDaniel renunciará a su cargo poco después de las primarias republicanas en Carolina del Sur, previstas para el 24 de febrero.

“Creo que ella sabe eso. Creo que ella entiende eso”, dijo Trump esta semana al sitio web Newsmax ante una pregunta sobre la posibilidad de que McDaniel renuncie al mando del NRC.

McDaniel ni el RNC han confirmado la versión, pero los reportes coinciden en atribuir su decisión de renunciar a una gran insatisfacción de Trump sobre el rezago que las arcas republicanas mantienen respecto a las demócratas.

Y también al deseo de Trump de dedicar más recursos al tema de la seguridad electoral, consistente con su postura de denunciar supuestos fraudes electorales que le habrían robado la victoria en 2020, a pesar de que cortes de numerosos estados rechazaron tales alegatos por falta de evidencias.

McDaniel, Haley y los debates republicanos de la discordia

Otra discrepancia importante fue la negativa de McDaniel de suspender los debates entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, tal como quería Trump.

Pero después de que la exgobernadora Nikki Haley perdiera la primaria en New Hampshire, McDaniel se pronunció públicamente al decir que había llegado el momento de unirse en torno a la candidatura de Trump, pese a que 48 estados restaban por celebrar sus primarias.

Haley desoyó el pedido de McDaniel y se mantiene como la única rival republicana de Trump, pero muy rezagada en las encuestas.

Durante la gestión de McDaniel, el Partido Republicano perdió 40 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de 2018, perdió ambas Cámaras del Congreso y la Casa Blanca en 2020 y obtuvo resultados menores a los esperados en 2022.

Aunque no es una culpa que pudiera achacársele a ella sola, muchos analistas consideran que en algunos distritos el rechazo a Trump jugó en contra de los republicanos. Además, Kevin McCarthy estaba al frente de la bancada republicana en la Cámara Baja y a él también le corresponde alguna responsabilidad en la debacle electoral.

Esta semana, The New York Times reportó que Trump planea proponer como reemplazo de McDaniel a Michael Whatley, presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte y un defensor de las falsedades de Trump sobre supuestos fraudes electorales.

La caída de una fiel seguidora de Trump

El que la permanencia de McDaniel esté en duda es emblemática, porque sería el caso de una fiel seguidora del expresidente Trump que es desplazada pese a haber hecho muchas concesiones para complacerlo.

McDaniel se mantuvo leal incluso cuando Trump amenazó con crear su propio partido político, difundió falsedades sobre fraudes electorales masivos, perdió la elección de 2020 y luego intentó infructuosamente revertir esos resultados.

Y eso no es todo. Pese a que toda su vida se había identificado como Ronna Romney McDaniel, ella eliminó el apellido Romney y empezó a usar como nombre Ronna McDaniel, tal como se lo pidiera Trump.

El expresidente ha intercambiado críticas en varios episodios con Mitt Romney, senador por Utah, candidato presidencial republicano en 2012 y tío de Ronna.

Debido a esas diferencias, Trump empleó en 2017 una de sus estrategias favoritas hacia Romney: intentó infructuosamente convencer al entonces senador por Utah Orrin Hatch a buscar la reelección al año siguiente para impedir que Romney alcanzara ese escaño.

La estrategia de Trump para anular a sus críticos

Brindar apoyo a adversarios de republicanos es uno de los mecanismos empleados con más frecuencia por Trump para neutralizar a sus críticos. Y suele ser efectivo. En octubre pasado, cuando el representante republicano Tom Emmer aspiraba a la presidencia de la Cámara de Representantes, Trump escribió en su red social que votar por él “sería un error grave”. Horas más tarde, Emmer retiró su candidatura.

En 2021, Trump apoyó la candidatura a senador por Ohio de J.D. Vance, quien en 2022 obtuvo el escaño y luego se convirtió en uno de los primeros senadores en apoyar la tercera candidatura presidencial de Trump.

Actualmente, Trump ha recibido el apoyo de 35 senadores y el mes pasado alcanzó apoyos de más de la mitad de los 219 miembros de la bancada republicana en la Cámara de Representantes.

Ha sido un cambio de rumbo notable para Trump. Hoy es el favorito indiscutido para obtener la nominación republicana a la Casa Blanca, pese a que entregó el poder en 2020 mientras los líderes republicanos en el Congreso, McCarthy, en la Cámara Baja, y Mitch McConnell, en el Senado, le recriminaban el asalto perpetrado al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Hoy McCarthy no está en el panorama, tras su histórica destitución como presidente de la Cámara de Representantes por iniciativa del ala más derechista del partido, la que comulga con Trump. McConnell sigue en su juego estratégico, no dejándose presionar por el expresidente pero sin chocar de frente del todo.

Como demuestra el fracaso del proyecto bipartidista de seguridad fronteriza con asistencia para Ucrania e Israel que los republicanos dejaron morir, pese a haber invertido meses en negociaciones, porque a última hora no contaba con el visto bueno de Trump.

