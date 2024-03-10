Biden no entusiasma a los jóvenes, pero todavía está a tiempo de ganarse su voto, según una encuesta

Video Abogado explica el plan de Biden para condonar deudas estudiantiles sin objeciones de la Corte Suprema

Los últimos sondeos para las elecciones de noviembre de 2024 muestran que el presidente Joe Biden tiene problemas con los votantes jóvenes que tradicionalmente han apoyado a los demócratas.

Una encuesta de diciembre de 2023 mostró que el 49% de los jóvenes apoyaba al expresidente Donald Trump, mientras que solo el 43% de los jóvenes de 18 a 29 años decía preferir a Biden.

Biden tiene problemas incluso con los jóvenes que se identifican como demócratas. Una encuesta de otoño de 2023 de Harvard Kennedy School muestra que solo el 62% de los demócratas de entre 18 y 29 años dijo que votaría a Biden en 2024.

Muchos demócratas temen cada vez más que los votantes jóvenes que apoyaron a Biden en 2020 boicoteen las elecciones generales de 2024, apoyen a un tercer candidato o voten a Trump.

Las encuestas a estas alturas del día de las elecciones son notoriamente variables y no son fiables para predecir los resultados electorales. Además, algunos expertos políticos se preguntan si los votantes jóvenes volverán a la coalición de Biden una vez que se caliente la campaña y conozcan mejor a los dos candidatos.

Como estudiosos de la opinión pública y la presidencia de Estados Unidos, nos interesa mucho saber si hay una posibilidad de que los votantes jóvenes, especialmente los demócratas, abandonen la coalición de Biden o no.

Datos contradictorios sobre el apoyo de los votantes jóvenes a Biden

Alrededor del 51% de los votantes jóvenes, de entre 18 y 29 años, se identifica como demócrata. Esto contrasta con el 35% de estos votantes que se identifica como republicano. En 2020, se calcula que los votantes jóvenes de este grupo de edad constituirán el 17% del electorado.

En unas elecciones reñidas, asegurar el voto joven será primordial para que Biden gane la reelección.

Queríamos saber cómo podrían cambiar sus preferencias electorales los jóvenes votantes si se informaran más sobre distintos temas, como la economía, que probablemente figuren en esta temporada electoral.

Para ello reclutamos a 1,418 encuestados de todo el país para participar en un experimento de encuesta en línea en diciembre de 2023, incluidas 860 personas que se identifican como demócratas.

En este experimento expusimos a los encuestados a diferentes mensajes que la campaña de Biden podría emplear, para ver si se podía persuadir a los jóvenes demócratas de que volvieran a ver con buenos ojos a Biden.

Una cuarta parte de los encuestados vio información sobre cómo la inflación y el desempleo disminuyeron durante el gobierno de Biden.

Otra cuarta parte de los encuestados recibió información sobre el comportamiento rebelde de Trump, como alentar una insurrección en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

El siguiente cuarto de los encuestados recibió información sobre las posturas de Biden y Trump sobre el aborto, y sobre si Estados Unidos debería aceptar inmigrantes de la Franja de Gaza.

El último grupo de encuestados no recibió información sobre ningún tema en particular.

En nuestra investigación, que aún no se ha publicado, encontramos pruebas mixtas de que los jóvenes demócratas indecisos se verían persuadidos a votar por Biden en función de la nueva información que compartimos con ellos.

Entre los encuestados sin información, el 66% de los demócratas de 18 a 34 años dijeron que votarían a Biden. Esto coincide aproximadamente con las encuestas nacionales.

¿Aumentaría el apoyo a Biden si se conociera la fortaleza de la economía?

Alrededor del 69% de los jóvenes demócratas que leyó sobre la caída de la inflación y las tasas de desempleo dijo que votaría por Biden, en comparación con el 31% que dijo que votaría por Trump u otro candidato. Esto refleja un modesto aumento del apoyo a Biden, en comparación con las personas que no recibieron información sobre este tema.

A continuación, comprobamos si proporcionar información a los votantes sobre las posiciones políticas de los candidatos cambiaría el apoyo a Biden.

Es posible que los votantes simplemente desconozcan las posturas de los candidatos sobre los temas y que, tras obtener más información, cambien de opinión.

Descubrimos que el 71% de los encuestados que se enteró de las posturas políticas de Biden y Trump sobre el aborto y los refugiados palestinos de Gaza dijo que votaría a Biden, en comparación con el 66% que no leyó ninguna información nueva sobre estos temas antes de decidir su elección.

Por último, dimos a la gente información sobre el mal comportamiento de Trump para seguir las normas. Esto disminuyó ligeramente el apoyo a Biden, pasando del 66% entre las personas que no recibieron ninguna información de este tipo en la encuesta al 63% entre las personas que sí la recibieron.

Este cambio, sin embargo, carecía de lo que los científicos sociales llaman significación estadística, lo que significa que no podemos decir que esta diferencia no sea atribuible únicamente al azar.



En general, se constató que dar a los jóvenes demócratas acceso a tres tipos de información diferentes provocaba pequeños aumentos en su intención de votar o no a favor de Biden.

A continuación, preguntamos a los encuestados dos cosas: "¿Hasta qué punto dirías que te entusiasma la idea de votar al presidente en las elecciones del año que viene?". También, "¿qué probabilidad tienen de votar en las próximas elecciones presidenciales?".

Descubrimos que cada una de las tres informaciones daba lugar a un pequeño aumento de la intención de voto entre los jóvenes demócratas, pero no aumentaba su entusiasmo por votar. En otras palabras, si los jóvenes votantes se sienten obligados a votar, puede que lo hagan, pero sin entusiasmo.

El poder de la persuasión

En conjunto, estos resultados muestran poco movimiento entre los jóvenes demócratas. Esto es especialmente llamativo si se compara con los demócratas de más edad de nuestra muestra.

Cuando se les presentó información sobre la fortaleza de la economía, las posiciones políticas divergentes de los candidatos o el mal comportamiento de Trump, el apoyo a Biden entre los probables votantes de 55 años o más que se identificaban como demócratas aumentó del 73% a alrededor del 90%.

Estos resultados sugieren una ardua batalla para la campaña de Biden para recuperar a los votantes jóvenes. Los votantes jóvenes, aunque se identifiquen como demócratas, quizá estén menos apegados a un partido, o a las instituciones democráticas en general, que los votantes de más edad. Esto significa que los mensajes de campaña sobre normas democráticas pueden ser menos persuasivos entre los votantes más jóvenes.

Por otro lado, hay razones para esperar que los votantes jóvenes vuelvan a Biden: la economía va bien, lo que tiende a ayudar a los titulares.

Además, el partidismo, sobre todo en este entorno polarizado, sigue siendo una influencia poderosa, y puede seguir ejerciendo un tirón sobre los jóvenes demócratas durante la campaña.

Los demócratas, después de todo, se presentaron con éxito en una campaña anti-Trump en las elecciones de mitad de mandato de 2022, en las elecciones generales de 2020 y en las elecciones de mitad de mandato de 2018.

*Neil O'Brian y Chandler James son profesores adjuntos de Ciencias Políticas, Universidad de Oregón

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede encontrarla aquí.

