¿Cuánto pesa el voto latino en las elecciones de Estados Unidos?

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos cada vez están más cerca, y con ello también las intenciones de Joe Biden y Donald Trump de ganarse el voto latino.

De acuerdo el Pew Research Center , casi el 15% de todos los votantes elegibles del país son latinos.

¿Pero qué tan importantes son para poder definir el triunfo del candidato demócrata o del republicano?

Estos son algunos factores que podemos tomar en cuenta de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2024.

Las inclinaciones políticas de los latinos han cambiado

Aunque suele asociarse a los latinos con los demócratas, la realidad es que poco a poco muchos se han ido inclinando más hacia el lado republicano. Y para eso, basta ver cómo les fue a los candidatos de las últimas elecciones.

En el 2012 , el 71% de los latinos elegibles votaron por el demócrata Barack Obama, mientras que el 27% se decantó por Mitt Romney, su rival republicano en ese momento.

Estos datos empezaron a cambiar en 2016 : Hillary Clinton obtuvo el 65% del voto latino. Es un número importante, pero menor al de su antecesor. En tanto, el voto latino empezó a moverse hacia los republicanos, pues Donald Trump consiguió 29%.

Y llegando a 2020 , donde los protagonistas fueron los mismos que en la contienda actual, esto se va pronunciando aún más: Joe Biden obtuvo 66% del voto latino, pero Donald Trump logró aumentarlo hasta 32%.

Los intereses del votante latino

Un factor que puede explicar el porqué de estos cambios, sobre todo en la elección de 2020, tiene que ver con el contexto en el que ocurrió: la pandemia de COVID-19.

Esto tuvo un impacto entre los latinos, sobre todo, en las preocupaciones que definen su voto.

Una encuesta del Pew Research Center encontró que el tema de mayor interés de los votantes latinos era la economía. Específicamente, el 79% de los encuestados. Le sigue salud (76%) y, precisamente, la respuesta al coronavirus (72%). La lista la completan los grupos étnicos y desigualdad (66%), crímenes de violencia (63%), la Corte Suprema (62%), el cambio climático (60%) y la inmigración (59%).

Estados clave

Hay cuatro estados donde la presencia del voto latino podría determinar la elección presidencial de 2024: Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania. ¿La razón? Porque estos tienen los suficientes votos electorales para definir el resultado e históricamente, quien ha ganado la mayoría de los votos electorales en dichos estados, es quien asegura su lugar en la Casa Blanca.

Nota del editor: Este artículo fue elaborado por NMásMedia.