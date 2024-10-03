CNN solicitó una entrevista con Melania Trump y su editora pidió $250,000

Video Así fue la llegada de Melania Trump a la Convención Nacional Republicana

CNN reveló el jueves que la casa editorial que publicó las memorias de Melania Trump solicitó un pago de $250,000 para conceder una entrevista con la ex primera dama antes de la publicación del libro, titulado “Melania”.

Según la cadena de noticias por cable, la editorial Skyhorse Publishing envió un “acuerdo de confidencialidad y no divulgación” que establecía términos estrictos para una entrevista y el uso de material del libro, en el que se estipulaba que “CNN pagará una tarifa de licencia de $250,000”. CNN no firmó el acuerdo.

Falta de comunicación interna

Haciendo seguimiento al caso, CNN cuestionó a Skyhorse Publishing la inusual solicitud, ya la que la cadena, salvo excepciones muy específicas, considera pagos de este tipo como “una violación de los límites éticos”.

Skyhorse Publishing respondió a CNN diciendo que había enviado la demanda de pago por error. “Ni Melania ni nadie de su equipo sabía nada sobre el acuerdo de confidencialidad y el documento que se envió reflejaba una falta de comunicación interna”, dijo a CNN el presidente y editor de Skyhorse Tony Lyons.

“Si CNN hubiera firmado el acuerdo de confidencialidad, en el curso normal de los negocios, nos habríamos acercado al equipo de Melania para discutir los detalles de la entrevista”, dijo Lyons.

La exprimera dama, quien salvo una rara aparición en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee ha estado ausente de los eventos de campaña de su esposo, el expresidente Donald Trump, excepcionalmente concede entrevistas.

Sin embargo, la semana pasada participó en una entrevista exclusiva con Fox News, centrada en su libros de memorias.

“No pagamos ningún tipo de tarifa por las entrevistas, incluidas las tarifas de licencia para las fotos”, dijo un portavoz de Fox News a CNN.

La tarifa habitual

Sin embargo, la tarifa incluida en el “acuerdo de confidencialidad y no divulgación” enviado por Skyhorse Publishing a CNN es consistente con cantidades cobradas por la exprimera dama por apariciones públicas recientes.

El mes pasado, CNN reportó que Melania Trump habló en dos eventos de recaudación de fondos para la organización de republicanos LGBTQ, Log Cabin Republicans, este año por lo que cobró cantidades similares a la estipulada en el borrador del acuerdo rechazado por CNN.

Según la cadena, l a exprimera dama recibió $237,500 por participar en uno de estos eventos celebrado en abril, según el último formulario de divulgación financiera del expresidente Donald Trump, y $250,000 por otro evento de la misma organización celebrado en diciembre, según el formulario de divulgación financiera del año anterior.

En un video publicado en jueves en X, antes Twitter, Melania Trump dijo que “no hay lugar para el compromiso” cuando se trata de la “libertad individual” de una mujer, lo que parece confirmar una serie de reportes del jueves basados en su libro de memorias, que indican la esposa del candidato presidencial republicano apoya el derecho al aborto rompiendo con la ortodoxia de su partido.

Después de varios reveses electorales sufridos por el Partido Republicano por el tema del aborto desde la derogación de Roe v. Wade, el expresidente Doanld Trump ha tratado de suavizar su posición sobre el tema, anunciando incluso que vetaria una prohibición federal al aborto en caso de llegar a su escritorio en caso de ser electo en noviembre.

