Liz Cheney, la influyente excongresista republicana, anuncia que votará por Kamala Harris

La excongresista Liz Cheney, una de las voces más respetadas del Partido Republicano, anunció este miércoles que votará por Kamala Harris para la presidencia, por considerar que Donald Trump "representa un peligro para la democracia" de EEUU.

Cheney, miembro de una dinastía republicana convertida en crítica de Trump, hizo su anuncio en un evento en la Universidad de Duke.

"Como conservadora, como alguien que cree en la Constitución y se preocupa por ella, he pensado profundamente en esto. Debido al peligro que representa Donald Trump, no solo no votaré por Donald Trump, sino que votaré por Kamala Harris", dijo.

La hija del exvicepresidente Dick Cheney ha sido quizás la crítica republicana de más alto perfil de Trump.

Se suma a otros republicanos como los epresentantes Adam Kinzinger y Denver Riggleman, como partidarios de Harris. Más de 200 exmiembros de la administración Bush y asesores de las campañas presidenciales republicanas del difunto senador John McCain y el senador Mitt Romney también anunciaron su apoyo a Harris la semana pasada.

Cheney estaba en la dirección republicana de la Cámara de Representantes en el momento del ataque del 6 de enero, pero rompió con la mayoría de su grupo parlamentario por la responsabilidad de Trump.

Perdió su puesto de liderazgo y fue una de las pocas republicanas dispuestas a servir en el comité del 6 de enero, que fue designado por los demócratas que controlaban la Cámara en ese momento.