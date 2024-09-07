Cambiar Ciudad
Voto Hispano

Un grupo conservador quiere que los hispanos “castiguen” a los demócratas que respaldan la ‘Bidenomics’

LIBRE Initiative lanzó una nueva fase de su campaña 'NoBidenomics' apuntando a senadores demócratas en estados clave, a quienes considera responsables de respaldar las políticas económicas del presidente Biden y de la inflación que encarece el costo de los bienes y servicios básicos para la comunidad hispana.

The LIBRE Initiative, una organización conservadora que moviliza a los hispanos, está profundizando su campaña en español contra legisladores a los que responsabiliza por facilitar la política económica del presidente Joe Biden, que consideran que ha perjudicado a las familias hispanas.

Es una nueva ronda de videos de la campaña ‘NoBidenomics’, usando el apelativo displicente con el que los republicanos han etiquetado a las políticas de Biden que, según ellos, ha sido la responsable de la alta inflación que estalló en el país después de la pandemia del coronavirus.

En la nueva pieza titulada ‘La familia’ se muestra los compromisos que debe hacer una familia hispana para llegar a fin de mes, mostrándolo desde una sencilla ida al supermercado, donde la madre se da cuenta de que no le alcanza para cubrir la compra de productos básicos que llevó a la registradora y se ve forzada a dejar algunos.

Esta fase de la campaña de LIBRE apunta a los senadores demócratas Sherrod Brown, de Ohio; Bob Casey, de Pensilvania; Jacky Rosen, de Nevada y Tammy Baldwin, de Wisconsin, considerados entre los legisladores cuya reelección luce comprometida.

Las comunidades latinas siguen enfrentándose a importantes dificultades en cuanto a la asequibilidad de la vivienda, los alimentos y el costo de vida en general. Los crecientes costos son una carga que muchas familias no pueden soportar, lo que dificulta la construcción de un futuro seguro y próspero”, dijo en un comunicado Jose Mallea, presidente de LIBRE.

“Necesitamos crear políticas económicas que no solo fomenten el crecimiento, sino que también garanticen que todas las comunidades, incluidos los latinos, tengan la oportunidad de prosperar”, afirma Mallea.

LIBRE, que se describe a sí misma como una organización de centroderecha, está asociada a la organización conservadora Americans for Prosperity parte de la red del Grupo Koch.

La preocupación de los hispanos por el “sueño americano”

Una reciente encuesta de Univision Noticias encontró que la inflación, empleo y la economía son los temas que más preocupan a los votantes hispanos, algo que va en línea con el foco del resto de los ciudadanos estadounidenses.

En ese sondeo, el 62% consideraba que el país iba “por mail camino”, y el 51% desaprobaba la gestión que el presidente Biden había hecho desde la Casa Blanca.

De acuerdo con otro trabajo que cita LIBRE como uno de los fundamentos de su campaña, el 88% de los hispanos piensa que el llamado “sueño americano” será más difícil de alcanzar para la próxima generación, un 8% más de los que dijeron lo mismo en un sondeo similar el año pasado.

En general, la campaña de ‘NoBidenomics’ apunta a unos 20 demócratas del Congreso en más de una docena de estados, incluidos algunos clave como Michigan, Nevada y Pensilvania.

Se estima que los latinos sumarán alrededor de 36,2 millones de votantes elegibles, o casi el 15% del electorado estadounidense, según el último análisis del Pew Research Center.

La comunidad puede resultar aun más crucial en estados como Nevada y Arizona, donde representan aproximadamente uno de cada cuatro votantes elegibles.

