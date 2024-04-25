Lo que debes saber del séptimo día del juicio a Trump en NYC por el pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels

Video Se reanuda el juicio penal contra Trump: todo lo que debes saber

Donald Trump regresó este jueves a una corte de la ciudad de Nueva York para el séptimo día del juicio penal en su contra. La sesión se llevó a cabo al mismo tiempo que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos en Washington sobre si el expresidente debería tener inmunidad por medidas que tomó siendo presidente.

Aunque son casos completamente distintos, los procesos del jueves se mezclaron en un gran rompecabezas legal y político que tiene implicaciones no solamente para el virtual candidato presidencial republicano, sino también para la presidencia en general.

PUBLICIDAD

Desde Nueva York se desarrolló el tercer día de testimonios de testigos, con el exeditor del National Enquirer, David Pecker, quien habló sobre la actriz porno Stormy Daniels y aseguró que, según lo que él creía, la historia que ha contado sobre Donald Trump es real.

Así se desarrolló la audiencia de este jueves:

Juez aún no decide si Trump violó la orden mordaza

El juez Juan Merchán programó para el próximo miércoles una audiencia sobre las últimas afirmaciones de los fiscales de que Trump violó una orden de silencio que le prohíbe hacer declaraciones públicas sobre testigos y miembros del jurado.

No está claro si Trump necesitará asistir a ese día. Su campaña ya ha programado actos consecutivos ese día en Wisconsin y Michigan.

Merchán dijo que considerará las cuatro nuevas violaciones de la orden mordaza impuesta al expresidente Donald Trump alegadas en la sesión de la mañana por la Fiscalía.

El juez aún no ha tomado una decisión sobre las supuestas violaciones a la orden mordaza ni ha declarado a Trump en desacato a la corte. Tampoco ha indicado cuándo podría tomar una decisión.

Testigo cree que la historia de Stormy Daniels es real

El exeditor del National Enquirer David Pecker fue interrogado otra vez el jueves por un fiscal sobre el caso de la actriz porno Stormy Daniels y su afirmación de un encuentro sexual con Trump en 2006. El expresidente niega que esto haya sucedido.

Pecker dijo que pensó que la historia de la supuesta relación sexual de la actriz porno Stormy Daniels y Donald Trump era real.

PUBLICIDAD

Los fiscales mostraron al jurado textos en los que el exeditor jefe del National Enquirer, Dylan Howard, explica a Pecker por qué creía en la veracidad de la historia de Daniels.

"Lo ha negado en el pasado, pero esta historia es cierta", y añadió que Daniels tenía una oferta de Good Morning America y otro medio.

Sin embargo, Pecker testificó que no estuvo involucrado en la compra de la historia de Stormy Daniels y que no conoció los detalles de la transacción entre Cohen y la actriz porno cuando ocurrieron.

Dijo que fue tiempo después cuando se enteró de que Cohen le había pagado a Daniel con sus propios fondos. "Fue la primera vez que oí hablar de eso", dijo Pecker.

Video ¿Qué fase inicia en el juicio penal contra Trump por el caso Stormy Daniels? Te explicamos

Una reunión entre Pecker y Trump

Pecker, recordó el jueves una reunión con Donald Trump el 6 de enero de 2017, unas dos semanas antes de su toma de posesión, en la que hablaron sobre la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien también alega haber tenido un romance con Trump y que le pagaron $150,000 por ocultarlo.

Pecker recordó que Trump lo presentó a un grupo de altos asesores como el propietario del National Enquirer y bromeó: "Probablemente sepa más que nadie en esta sala".

Después de despedir a los asistentes, Trump le pidió a Pecker información actualizada sobre “nuestra chica”, refiriéndose a McDougal.

El Enquirer había pagado a McDougal por los derechos de su historia sobre un romance con Trump para luego no publicarla, testificó Pecker anteriormente.

Pecker dijo que le aseguró a Trump que McDougal se mantendría callada, y Trump le agradeció por manejar los asuntos con McDougal y Dino Sajudin, el exportero de uno de los edificios de Trump, a quien también se le pagó por una historia sobre un supuesto hijo adoptivo de Trump.

PUBLICIDAD

Una llamada de Trump “furioso”

Pecker también recordó que Donald Trump, furioso, lo llamó un día después de que The Wall Street Journal publicara un artículo poco antes de las elecciones de 2016. El artículo dio la noticia del pago de $150,000 del Enquirer a Karen McDougal por los derechos de la historia de la exmodelo de Playboy.

“Donald Trump estaba muy molesto y decía: ' ¿Cómo pudo pasar esto? Pensé que tenías esto bajo control. O usted o alguien de su gente filtró la historia'”, testificó Pecker.

Según su testimonio, le dijo a Trump que tal vez McDougal o alguien relacionado con ella había avisado al Journal. “Nuestra llamada terminó muy abruptamente. No se despidió, lo cual fue muy inusual”, testificó Pecker.

Pecker testificó que la respuesta al Journal de que la compañía “no había pagado a la gente para que eliminara historias dañinas sobre Trump” era una mentira.

" Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y también quería proteger a Donald Trump", explicó Pecker en el estrado de los testigos.

El reclamo por la entrevista de McDougal a CNN

Pecker, exeditor del National Enquirer, testificó que Trump lo invitó a una cena en la Casa Blanca en julio de 2017 para agradecerle por ayudar a la campaña y pidió información actualizada sobre la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

Según dijo, El Enquirer le había pagado a McDougal por los derechos de su historia afirmando un romance con Trump y luego lo mantuvo en secreto, testificó Pecker anteriormente.

PUBLICIDAD

Trump estaba furioso cuando McDougal concedió una entrevista a Anderson Cooper de CNN en marzo de 2018, testificó Pecker.

"Pensé que teníamos un acuerdo con Karen McDougal de que ella no puede dar ninguna entrevista ni aparecer en ningún canal de televisión", testificó Pecker que Trump le dijo por teléfono.